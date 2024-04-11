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​Джентрификация деревянной застройки

Власти российских городов не хотят видеть историческую ценность в советской застройке

​Джентрификация деревянной застройки
Фото: t.me/urbanhistorians

Резонансной новостью стала государственная историко-культурная экспертиза квартала «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде, которая отказала в исторической ценности этой советской застройке. Подробнее в Городских экспедициях и Городе для людей.

«Красный просвещенец» — это прекрасный образец деревянной архитектуры 1920-х гг. Его градозащитники сделали великолепный сайт, в котором описали историю домов и проживающих в них семей, а также рассказы о традициях, практиках и легендах, рожденных этой застройкой.

«Красный просвещенец» выступает выразительным примером деревянного конструктивизма, воплощенным по проекту архитектора Леонида Агафонова, который сам вместе с семьей поселился в одном из домов квартала. Городским историкам этот квартал сильно напоминает главный шедевр деревянного конструктивизма – город Игарка, к созданию которого приложил руку известный архитектор-авангардист Иван Леонидов. Однако деревянное наследие Игарки 1930-х годов сегодня полностью утрачено.

Несмотря на то, что городские власти, как правило, не признают ценности в деревянной советской архитектуре, в реальности же подобные двухэтажные деревянные кварталы невероятно ярко отражают локальную культуру и делают наши города уникальными. Более того, именно эта деревянная застройка, хоть и является советской, создает историческую городскую ткань, разнообразие и цельность городской среды, обладающей историей места.

Помним, как в 2017 году мы вместе с архитекторами Мэттью Джулл и Линой Чо из Университета Вирджинии гуляли по одному из деревянных кварталов 1960-х гг. — поселку нефтяников в г. Сургуте. Они были в восторге от покосившихся брусчатых домов, погружавших в атмосферу нефтегазового освоения Сибири. Тогда они указывали на необходимость сохранения этого деревянного квартала путем джентрификации, превращения его в хипстерское пространство, в ином случае город потеряет часть своей истории.

Но чуда не произошло — в Сургуте он почти снесен. Власти не желают видеть в такой застройке историю. А вы?

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Сегодня в 10:48, просмотров: 199, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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