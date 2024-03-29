Обзор решений, принятых думой Сургута на первых двух заседаниях года

Прошу прощения у своей аудитории, насыщенными выдались пару месяцев, пропустил обзор февральского заседания Думы, поэтому сегодня рассмотрим вопросы сразу за февраль и март. Здесь пишу кратко, подробную информацию можно найти на сайте Думы города Сургута.

1. Изменение Устава города. Теперь администрация города должна уделять больше внимания развитию молодежной политики, экологии и водопользованию. А также уравнивается в правах публикация официальных документов в «Сургутском Вестнике» и цифровом издании DOCSURGUT.RU.

2. Про «публички». Теперь слушания можно проводить и в интернете, через специальный портал. Также новые поправки обязывают инициаторов подробно описывать, чего и где они хотят изменить, надеюсь, информация для жителей теперь будет появляться в доступном для понимания виде. Уточняется процедура на случай очередной пандемии или чего-то подобного.

3. Правила благоустройства. Здесь много изменений, касаются они обязательной архитектурной подсветки, необходимости согласования внешнего вида строящихся в городе сооружений, размещения рекламных конструкций и вывесок. Если ваша работа как-то связана со строительством или рекламой, настоятельно рекомендую почитать. Главная цель – навести в городе порядок с архитектурно-художественным видом.

4. Отдельные наказы избирателей. Помните, этот тот миллион в бюджете города, который депутат может направить на приоритетный нужды? С определенными ограничениями, конечно. Теперь срок приемов таких наказов от жителей перенесен с 1 сентября на 1 июня, осталось всего два месяца – не тяните со своими заданиями депутатам!

5. Упраздняется совет при Главе по стратегическому управлению.

6. Про транспорт. По информации администрации города пасажиропоток за год вырос более чем на 12%. С 14.03.2024 года запланирован запуск 3-х новых маршрутов (28, 28А, 29) с учетом предложений и жалоб жителей города. К тому же с 1 сентября 2024 года маршруты №28 и № 28А будут обеспечивать транспортное обслуживание нового микрорайона Пойма-5. В 2024 году будет введено на линию 40 новых автобусов. По предложениям жителей запущено пять новых маршрутов и откорректировано 15 существующих. Также в планах отказать от услуг компаний, которые не справляются с взятыми на себя маршрутами.

7. Про образование. В городе планируется построить 22 объекта образования, в том числе 2 детских садика и 14 школ до 2030 года. Подробнее, где, что и когда планируется строить, расскажу отдельно.

8. Про безопасность. В Думе прошел ежегодный отчет начальника УМВД по г. Сургута. Если коротко, мы живем в одном из самых безопасных городов России, за прошлый год количество преступлений удалось еще снизить на 2,3%. Если будет интересно, могу детальней рассказать о криминогенной ситуации на основе отчета УМВД.

9. О почете и уважении. В Сургуте учреждается Доска почета и Книга почета для горожан, внесших значительный вклад в развитие нашего города.

10. Про детей. На лето планируется организовать дополнительно 150 рабочих мест, для желающих подзаработать школьников. Будет благоустроено 4 проезда к садикам и школам, а на 36 участках будет решена проблема освещения для безопасного прохода учеников к своим образовательным учреждениям.

11. Про Сайму. Наконец-то хорошие новости про нашу реку. Очистка русла может быть проведена в 2025-2030 гг. за счет федеральных средств, но для этого город должен решить проблему сливов сточных вод в Сайму. При обследовании таких сливов нашли 11. Сейчас специалисты разрабатывают проект их ликвидации, либо они будут заглушены, а стоки перенаправлены в другие места, либо будут установлены очистные сооружения. В любом случае, это позитивный сигнал.

12. Про логистику. Проект строительства ЖД-вокзала проходит экспертизу, в лучшем случае работы удастся начать в третьем квартале 2024 года. Кстати, рядом будет расположен автовокзал, что должно быть удобно для транзитных пассажиров. Около аэропорта тоже планируется автостанция и строительство перехватывающей парковки.

И напоминаю, что до 1 апреля необходимо направить наказы своим депутатам для реализации в 2025-году! Всем добра и весны.