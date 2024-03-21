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​Перенос пробки

Любая широкая и красивая дорога в конечном счете заканчивается затором или пробкой

​Перенос пробки
Фото wikimapia.org

Так вышло, что сегодня пришлось много ездить на машине по Тюмени. Сразу вспомнил, почему четыре года назад продал свое авто и стал пешеходом – все эти поиски парковок и попытки разъехаться во дворах – просто адская мука, не знаю, как люди это выдерживают. Но рассказать хочу про другой нюанс.

Проехал я сегодня по улице Запольная. Это такая красивая, широкая (по три полосы в каждую сторону с отбойником), ровная дорога, проходящая под развязкой возле тюменского ж/д вокзала. Да там еще и ограничение скорости 80 км/ч, то есть ехать можно быстро, ровно, практически безопасно (с той точки зрения, что нет пешеходников и встречного движения). Но самое главное начинается в тот момент, когда эти прекрасные три полосы «съеживаются» до двух. И начинается наша фирменная толкучка, когда кто-то пытается втиснуться, кто-то пропускает, кто-то не пропускает, кто-то прет напролом, кто-то сигналит, кто-то ругается, и так далее.

То есть по прекрасной, ровной и широкой улице можно проехаться в течение примерно двух-трех минут, а затем ты снова втыкаешься в затор, который вечерами (хорошо помню) превращается в мощную пробку. И это – принцип, который действует для любой широкой и прекрасной дороги в любой точке мира. Власти инвестируют в такую внутригородскую трассу бешеные деньги, и в итоге достигают эффекта, что несколько минут автомобилисты могут чувствовать ветер в волосах и кайф от вождения, и в итоге все заканчивается пробкой. Потому что нельзя сделать все дороги в городе трехполосными в каждую сторону с отбойниками. Рано или поздно ты все равно случится затор. Зато – мощный пиар и большая благодарность от автомобилистов.

Как мне видится, если уж и делать широкие и красивые дороги, то исключительно для того, чтобы там выделить полосу для общественного транспорта, и пусть люди в машинах едут как раньше, а люди в автобусах, наконец, почувствуют, что они для этого города тоже что-то значат. И пусть обладатели машин замечательно проводят время внутри своих комфортабельных каморок с кондиционерами и музыкой, стоя в пробке. В то время как пользователи автобусов будут проезжать мимо них со свистом по своей выделенной полосе. И вот тогда начнется какое-то шевеление в мозгах на тему того, как и на чем лучше и удобнее перемещаться по городу.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 407, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:07
Да был я в городах, где широкая и красивая дорога в конечном счете не заканчивается затором или пробкой. Где по городу идут широкие (по три полосы в каждую сторону с отбойником), ровные дороги, с широких дорог съезды на боковые дороги, с боковых в квартала.

Просто планированием городов должны заниматься не блогеры, а специалисты. Как и любым планированием. А вот с наличием последних конечно беда. Везде, начиная с кремля, сидят блогеры, которые много говорят и ни за что не отвечают.
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:58
Ну да. Запольная некогда была самая «тюменская», ухабистая с ямами и рытвинами, периферийная дорога дорога в две полосы. А теперь расширили участок Запольной аж до 6 полос с отбойником! Красота! Но не тут-то было. Не доезжая до двухуровневом развязки на Мориса Тореза - сужение. И в обратную сторону выезд на ул. Чернышевского опять - сужение в две полосы. Правда власти Тюмени анонсировали изъятие 620 м2 земли для расширения дороги по Запольной в районе ул. Грибоедова, видимо, до развязки по Мориса- Тореза.
Но суть важно. Важна суть, высказанная автором, что уж если расширять дороги, изымая земельные участки и вкладывая миллиарды, то только для выделенной полосы общественного транспорта. Во всех других случаях зачем нервировать водителей личного авто контрастами, как с ветерком по 6-полосной дороге по Запольной, заканчивающейся «горлышком бутылки». Пусть уж водители едут на своих личных авто по своим 2 - м полосам «последовательно и постоянно» без пробок у «горлышка бутылки».
Широкие дороги оканчивающиеся «горлышком бутылки», это наше фирменное дорожное строительство. Вот и Привокзальную расширили, и Комсомольский проспект участок построили в три полосы. Пока в никуда. А что же время Александр Попов не может выйти на четкий график движения автобусов, ввиду отсутствия выделенной полосы для общественного транспорта. А зачем на Запольной, Привокзальной, Комсомольском и других улицах Тюмени и Сургута 6 полос движения, если автобусы будут двигаться в общем потоке. Или они должны «приватизировать» встречную полосу движения, чтобы соблюдать график?
Поэтому выаод может быть только один. Приоритет движения в черте города должен быть отдан общественному транспорту. А потому финансирование расширения или строительство новых автодорог внутри города должно быть исключительно для целей выделенной полосы общественного транспорта.
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