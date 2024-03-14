Почему заход крупной отельной сети в Сургут пока маловероятен

В Сургуте на продажу выставлен земельный участок, на котором ранее предполагалось строительство отеля сети Hilton.

Привести в город какой-то крупный гостиничный бренд с мировым именем — сама по себе идея хорошая, но сейчас она кажется скорее утопичной. Те, у кого есть колоссальные средства для подобных инвестиций, вряд ли будут инвестировать в отель Hilton в городе Сургуте. Они направят эти деньги, на Бали, или в Турцию, или в Батуми — в те регионы, где сейчас туристический и инвестиционный бум. А в Сургуте ни инвестиционного, ни тем более туристического бума нет, к сожалению. Соответственно, мне не очень ясна химия этого процесса.

С «Хилтоном» носятся уже очень много лет, и известна эта история, и она прекрасна — потому что появление «Хилтона» и любого другого международного бренда в Сургуте делают город лучше. В свое время появление «Макдональдса» подняло уровень Сургута в статистиках, анализах привлекательности для местного населения, инвестиционной привлекательности.

«Хилтонам» интересно там, где есть развитая бизнес-среда и развитая туристическая среда. Что такое бизнес-среда? Это компании, ориентированные на региональный и международные рынки. Компании, которые имеют очень большой оборот командированных работников, проводят международные конференции. Это обеспечение очень большого сегмента кейтеринга. И вторая часть – это безусловно местный и внутренний туризм, с которым у Сургута не просто плохо, а очень плохо. Потому что Сургут как туристический центр, честно говоря, не привлекателен ничем. В Сургуте нет объектов, которые могли бы постоянно привлекать те или иные туристические потоки из соседних городов и регионов и из-за рубежа.

В Сургуте нет массовых фестивалей, которые бы работали постоянно — например, фестиваль Черного лиса, зимние фестивали и т.д. Хотя администрация Сургута какое-то в этом направлении действие предпринимает – делает зимний Сургут привлекательным для туристов. Сургут очень красивый зимой. Но, опять, вы же не будете строить «Хилтон» для того, чтобы кто-то приезжал и ходил по ярко освещенным сургутским улицам и смотрел на несколько снежных городков.

Можем ли мы говорить о том, что хотя бы какие-то зачатки этой индустрии в Сургуте мы наблюдаем? Я, честно говоря, не могу так сказать. Сургутские музеи живы только благодаря подвижничеству их руководителей. Находятся они в странных помещениях. Мы уж не говорим о таких банальных вещах, как Дом пионеров, другие памятники деревянного зодчества, которые можно было бы сохранять, реставрировать, развивать, давать им новое смысловое наполнение.

В городе нет элементарного технического музея. А технический музей сегодня есть в большинстве средних городов в мире: это многие гектары земли, работающие нефтяные вышки, нефтекачалки, какие-то компрессорные станции, вся линейка авиационной техники, которая осваивала Сургут и сегодня обслуживает пассажиров и грузоперевозки. Все это шумит, сверкает, работает, можно нажимать кнопочки, люди там это все могут тактильно ощущать. И территория-то у нас под эти вещи есть. Это пресловутая пойма Оби, которая только идет от «Сити Молла» в сторону Белого Яра.

Идея «Хилтона» в Сургуте — абсолютно шикарная, идея замечательная, но нам надо диверсифицировать местную экономику. Мы не сможем полностью уйти от зависимости от нефти – это понятно. Мы центр нефтяного края. Ну так давайте мы это будем обыгрывать! Любая региональная экономика, построенная вокруг какого-то моно-направления, это обыгрывает. Это во всем мире происходит. Кто-то обыгрывает, выращивание помидоров, кто-то — выращивание мяса быка и так далее. Вот у нас нефть. Ну так давайте будем эту нефть обыгрывать, и все, что вокруг этой нефти, все, что вокруг этой индустриализации нефтяной, и на этом можно очень здорово Сургут презентовать в рамках целого света.

По материалам проекта «О чем говорят»