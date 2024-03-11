Досмотры на входе в аэропорты в России – практика, всё ещё вызывающая вопросы

На днях ранним утром, еще до рассвета, заходил в аэропорт «Домодедово». Там на входе стоял дико уставший и очень злой работник досмотра, пытавшийся разрулить собравшуюся очередь в одиночку. Эмоции из него уже перли наружу: «Я тут один, а вас сто человек», «Стою тут с вами за 500 рублей за смену» – вполне характерные фразы для человека в таком положении. Собственно, я лично стал целью его особенного раздражения, потому что даже со всеми выложенными железными предметами продолжал «пищать» при проходе через металлоискатель. Но лично мне этого мужика тогда стало по-человечески жалко.

Мало того, что он действительно там стоял один на всю входящую толпу. Мало и того, что, по его словам, за это платят какие-то копейки. Но если копнуть глубже, то мы видим здорового трудоспособного человека, который мог бы заниматься чем-то реально полезным, а он торчит на абсолютно бессмысленной работе.

Мне ответят: что значит бессмысленной – он вносит вклад в безопасность целого аэропорта. Причем того самого аэропорта, где в 2011 году какие-то уроды устроили теракт с 37 погибшими, после чего, собственно, и был введен досмотр на объектах транспорта.

Давайте так. Очень хорошо помню, как 13 лет назад обсуждал эту меру по досмотрам на входе в аэропорты и вокзалы с профессионалами транспортной отрасли. И они мне говорили: практической пользы от этого нет, потому что какой-нибудь урод вполне может взорваться не в здании аэропорта, а в огромной очереди на досмотр. Следуя этой логике, продолжали мои собеседники, дело может дойти до установки металлоискателя на выходе из каждого подъезда в стране. А то и из квартиры. До этого мы, к счастью, пока не дошли.

Плюсом к тому. Давайте представим ужасную ситуацию, когда в аэропорт действительно входит вооруженный огнестрелом террорист. А на входе, напомню, стоят не силовики, а сотрудники безопасности аэропорта. Какого-нибудь пьяного дебошира они скрутят, но бороться с реально вооруженным человеком им будет крайне непросто.

То есть аэропорты тратят свои ресурсы на организацию досмотров на входе. Несчастные работники авиационной безопасности просиживают там штаны и тратят нервы за какую-то зарплату. Люди вынуждены терять время на стояние в очередях и выкладывание-закладывание вещей из карманов и прогон сумок через ленту. И самое главное – это не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности.

Вообще в мире не так много стран и городов, где досмотр проводят прямо на входе в здание аэровокзала. Но это не значит, что они там все расслабленные сидят и на безопасность наплевали. Есть аэропорт «Бен Гурион» в Тель-Авиве – место, мягко говоря, отличающееся от любого города в России по уровню террористической опасности в десятки раз в худшую сторону. И там поголовного досмотра на входе, представьте себе, нет. Но есть специально обученные силовики с собаками, заточенные на определение потенциального террориста. В итоге основная масса людей идет спокойно по своим делам, но кого-то из толпы могут «выдернуть» для разговора и досмотра.

Неужто невероятных масштабов и компетенций аппарат силовых структур и спецслужб в России не смог бы организовать что-то подобное? И этим облегчить жизнь аэропортам, работа которых – обеспечивать перевозки, а не ловить потенциальных нарушителей закона, и сделать проще путешествия для россиян.

Наверное, когда-нибудь.