Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Международным женским днем

Милые, дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём.

Благодаря вам наша жизнь наполнена мечтами, смыслами, яркими моментами. Вы для нас – это, прежде всего, любовь и тепло.

В Год семьи хочу особо подчеркнуть Вашу важную роль в создании, защите семейного очага. Спасибо за этот бесценный дар и труд.

Желаю хорошего настроения, весеннего тепла, благополучия и здоровья! Пусть ваши замыслы и мечты исполнятся, а близкие всегда будут рядом. Пусть каждый день приносит радость.

С праздником, дорогие женщины!