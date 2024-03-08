Почетный гражданин Сургута и ХМАО Юрий Важенин поздравляет с Международным женским днем

Милые! Нежные! Светлые! Для нас вы вечная загадка, которую невозможно разгадать, самая душевная песня, которую очень сложно забыть. Вся Вселенная вращается вокруг вас, рождающих и поддерживающих жизнь, дарящих позитивную и созидательную энергию. Ваша мудрость, ваша сила и слабость во все времена вдохновляли мужчин, толкали нас на подвиги и самые героические достижения. И всё лишь для того, чтобы ваши глаза сияли нежностью и любовью…

Нельзя без женщин жить на свете,

Без них он холоден, как лёд.

Без них и солнце тускло светит,

И горек самый сладкий мёд.

Без женщин мир, как суп без соли,

И как лимон без кислоты

Без тоста умного застолье,

Как жизнь без цели, без мечты.

Без женщин жить нельзя, не спорьте!

И взгляд, мой друг, куда ни кинь,

Они - изюминка в том торте,

Который называют жизнь!

С первым весенним праздником вас женщины! С 8 марта! От всей души желаю вам здоровья, яркого весеннего настроения, любви, красоты, молодости и, конечно, заботы и тепла. И пусть сегодня в вашу честь поётся ещё больше песен, пишется ещё больше стихов, произносится ещё больше комплиментов! Пусть в этот радостный день счастливая улыбка играет на ваших лицах и исполняются все ваши заветные мечты.