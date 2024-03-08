Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Международным женским днем

Дорогие, милые женщины!

Международный женский день всегда наполнен ароматами, украшен цветами, светлыми улыбками и самыми добрыми словами в ваш адрес.

Вы - активные участники политической, общественной жизни. Вашими достижениями в образовании, культуре, спорте и других сферах гордится наш город. При этом вы дарите миру новую жизнь, оберегаете свой семейный очаг от бед и невзгод. И в любой ситуации остаётесь хрупкими женщинами, которых мы уважаем и любим.

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за великое умение делать мир добрее и благороднее.

Искренне поздравляю всех женщин Сургута с Международным женским Днём. Пусть весеннее тепло этого праздника согреет душу, защитит от невзгод и тревог, подарит радость от общения с друзьями и близкими. Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний. Солнечного вам настроения, здоровья, улыбок и гармонии во всем!