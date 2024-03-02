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​Ну вот зачем?

В России был мощный благотворительный фонд, помогающий собирать деньги всем. Теперь не будет

​Ну вот зачем?
Фото freepik.com

Лет шесть-семь назад я наткнулся где-то в соцсетях на акцию под названием «Рубль в день». Смысл был в том, что если каждый взрослый россиянин будет давать на благотворительность один рубль в день, что явно посильная ноша почти для каждого, то это будет более 100 млн в сутки на важные и добрые дела. Проводил эту акцию один благотворительный фонд.

Я почитал про него – оказывается, эта организация стала чем-то вроде «единого окна» для сбора помощи для самого разного типа фондов. То есть она под свою ответственность отбирала и тщательно проверяла благотворителей по всей стране, включала в свой список, и предлагала собирать им деньги, причем как разово, так и в формате подписки. Второе, конечно, предпочтительнее, потому что позволяет организациям планировать свои финансы. И там на выбор – сотни различных фондов, которые помогали онкобольным детям и взрослым, сиротам, бездомным, брошенным животным, – список можно продолжать на несколько страниц А4.

Мне тогда эта идея показалась очень крутой, и я тут же подписался на ежемесячные платежи в пользу Фонда Хабенского, который помогает детям с тяжелыми болезнями, и фонда «Живой» – он организует поддержку больных раком взрослых. Через некоторое время еще оформил подписку для фонда, помогающего детям с пороком сердца. Суммы не ахти какие большие, но это несколько десятков тысяч рублей в год. И какие бы ни были проблемы с семейным бюджетом, я не отписывался от этих платежей, потому что считал это важным делом.

А накануне, в пятницу, 1 марта, фонд «Нужна момощь», который собирал миллиарды рублей для многих сотен благотворительных организаций в России, признали иностранным агентом. С вероятностью 99 процентов это означает полный разгром и прекращение работы. Донатить иностранному агенту еще можно (пока), а вот принимать деньги от иностранного агента благотворители, скорее всего, не смогут.

Вот и кому стало лучше и легче? Люди собирали огромные деньги и помогали спасать десятки тысяч жизней, не говоря уж об улучшении качества жизни еще у сотен тысяч людей и не только. А теперь этого делать не смогут. Кто их заменит? Кто возьмет на себя эту работу?

Многоумные комментаторы-людоеды скажут: «Какая твоя проблема, ты же знаешь, кому донатил – пойди к ним на сайты и подпишись на прямые платежи». Я, может, так и сделаю. А другой не сделает. А третий, который знать не знал про подобную опцию помогать благотворительным организациям (как и я до примерно 2017 года, пока случайно не наткнулся на этот фонд), так ни на кого подписку и не оформит. Росчерком пера разгромить такую мощную и реально полезную для России благотворительную инфраструктуру – это огромная ошибка.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 324, комментариев: 0
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