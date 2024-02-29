Что будет с прудом и небольшой зеленой зоной за ЖК «Возрождение»

Ко мне обратились жители ЖК «Возрождение», обеспокоенные вопросом сохранения и благоустройства зеленой зоны в пойменной части Оби за их жилищным комплексом. Зеленная зона представляет собой естественный пруд в обрамлении деревьев. Сургутяне переживают, что этот участок может быть застроен новым жильем. Расскажу, как на данный момент обстоит дело. Думаю, информация об этом участке будет интересна многим горожанам:

1. В действующем Генеральном плане города пойменная часть планируется под жилую застройку. Согласно действующего ПЗЗ, там предусмотрена зона Ж2.1, т.е. малоэтажное строительство (до 4 этажей) повышенного комфорта с максимальным процентом застройки 20 процентов от площади участка. Если, конечно, застройщик не обратится с просьбой поменять назначения участка для перевода в другую зону.

2. Сам участок передаются в собственность «Брусники» в рамках договора по достройке жилья для обманутых дольщиков.

3. Пруду и территории вокруг на данный момент ничего не угрожает, он не входит в зону застройки и в Генплане обозначен как зона рекреации.

4. По итогам встречи я подготовил запрос в администрацию города с просьбой предоставить информацию о планах по благоустройству зеленой зоны вокруг ЖК «Возрождение».

Буду держать в курсе уважаемых подписчиков о судьбе пруда и планах по застройке пойменной части.