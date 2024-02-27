Почему новые «сокрушительные» санкции вводят, а рубль на них не реагирует

Санкции вводят – рубль крепчает. Картина маслом! Вчера курс закрытия оказался на 0,5% выше, чем до праздников. Все дело в ожиданиях. Курс до санкций – это среднее из ожиданий всех возможных вариантов, включая более масштабные и жесткие санкции, например, на НКЦ.

В результате мы получили более мягкий вариант. Причем эффект от новых санкций двоякий для курса. С одной стороны, они затрагивают экспорт – меньше валютной выручки и слабее рубль. С другой стороны, санкции создают дополнительные препятствия для покупки импорта – меньше спрос на валюту и крепче рубль. В итоге снижение экспорта компенсируется снижением импорта.

Могут ли новые санкции сильнее ударить по рублю?

1. Санкции – это увы, процесс перманентный. Мы можем сегодня или завтра проснуться и узнать что-то новенькое. Похоже, нашим «друзьям» уже понравился сам процесс. Так что сказать – уже все закончилось, и можно считать текущую ситуацию финальной – не получается.

2. Что касается пятничных приветов от США, ЕС и других стран – их потенциальный эффект весьма ограничен. Санкции на нефтегазовый сектор тяжело отслеживаются и плохо исполняются. Вдобавок они могут ударить и по самим авторам этих мер в виде высоких цен на нефть и дополнительного давления на потребительские цены. А инфляция – это тема уже больная для многих избирателей. Поэтому стимулов на введение более жестких санкций пока недостаточно. Даже если экспорт нефти снизится, в дело включится бюджетное правило. Оно смягчит последствия за счет продажи валюты из ФНБ.

Пока можно сказать так: ставка отдельных товарищей на катастрофу и курс доллара по 150 рублей не оправдалась. Ждать ли этого в ближайшей перспективе? Думаю, вряд ли. Конечно, если не произойдет то, чего мы не можем прогнозировать. Но пока тема – «всепропало» не работает.

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