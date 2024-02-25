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​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать

«Мастер и Маргарита» Локшина – отличный фильм, который сделал свое дело

​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», kinopoisk.ru

Дошли руки, нашлось время для «Мастера и Маргариты» («Воланда») М.Локшина. Фильм однозначно зашел. И однозначно советую. По пунктам.

1) Все помнят: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». Когда я читал «МиМ», то абсолютно наглядно представлял, как тьма «навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными потоками с холма его и залила Нижний Город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только свет.

Много позже в Иерусалиме я искал булгаковский Ершалаим. Иногда находил. И приходило понимание, что место у М. Булгакова тоже было живым. Ершалаим, Патриаршие пруды на месте Козьего болота и Черторого ручья, нехорошая квартира на Садовой, 302-бис... В фильме место становится отдельным героем. Символике места уделено просто невероятное внимание. Причем, не Ершалаиму, не нехорошей квартире, а именно Москве. Можно вообще убрать сюжет, людей и показывать только Москву из «Мастера и Маргариты». Кадр за кадром. И это будет достойный фильм. Будут эмоция, впечатление, настроение, мысль.

2) Это Москва и не-Москва. Это возможная, виртуальная Москва победившего коммунизма, тоталитарной архитектуры и визуального насилия. Москва постоянного странного строительства, где нет ничего стабильного, кроме самого архитектурного принуждения и человеческого унижения. Здесь нет дорог. Их постоянно перекладывают люди-муравьи без лиц и индивидуальностей. Праздник идеальной тотальности. Здесь нет места ни жизни, ни счастью. Город тотального безумия и греха, в котором Сатана правит бал одновременно с недоумением и пониманием. Люди неизменны. Их идеалы призрачны. Уничтожив Бога, они не создали ничего взамен. Сатана и готов бы простить, но некого. Ненавидимый прокуратором город. И приговор ему в конце фильма – должное.

3) Конечно, фильм абсолютно антисоветский, как и сам текст М. Булгакова. Более того, фильм антивластный. Опять-таки, как и сам роман. Цитат и прямых, и визуальных достаточно. Вплоть до одной из самых известных: «Всякая власть является насилием над людьми. Настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть».

Не случайно охранители на фильм взъелись. Есть за что. И теперь можно представить, что в фильм вошли бы те сцены, которые пришлось вырезать (нет сомнений, что это было) именно из-за того, что времена изменились.

4) Критики подчеркивают, что фильм нужно рассматривать, как самостоятельное произведение, как «по мотивам», как «особое прочтение», как выделение «одной лишь линии» и т.д. Я бы не стал преувеличивать. Это именно «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. И по языку, и по отдельным сценам, и вообще по всему. Понятно, что это не дословный визуальный пересказ. Понятно, что любая экранизация любого произведения – прочтение и самостоятельное произведение, но здесь я вижу именно самого М. Булгакова.

5) Главное отличие от романа – в фильме больше социального контекста и подтекста, чем в романе. Это бесспорно. Но это все же М. Булгаков. В фильме есть место и личным драмам, и трагедии, и любви. Да, трагедии больше. Да, озорства и юмора меньше. Да, акцент на Воланде и отношениях Мастера и Маргариты. Да, Азазелло (А. Розин) не тот. Он стилизован под итальянского фашиста. Что ж, такова задумка. Зато его фраза: «Мессир, мне больше нравится Рим», которую на фоне иных можно пропустить в романе, здесь буквально врезается. Да, Бездомный (Д. Стеклов) карикатурен. Да, Коровьев (Ю. Колокольников) – излишне идиотичен, шут. Да, Бегемот – просто здоровый кот. Да, сцена с Фридой (С. Синицына) – не очень. Можно продолжать.

Но! Мастер и Маргарита – реальная страсть. Воланд – искренен и человечен не по-сатанински. Иешуа (А. Водовоз) нельзя не запомнить, хотя в фильме он минуты. Это действительно Он. Бог. Лиходеев (М. Башаров) – трагедия идеального алкоголика. Латунский (Д. Лысенков), необычайно похожий в гриме на О. Брика, – прекрасен в своей подлости. Барон Майгель (А. Гуськов) – идеал мерзотности. Гелла (П. Ауг) – такой и представлялась, что для меня крайне любопытно. Совпало. И т.д. Везде люди, характеры, личности.

Я пересмотрел фильм. Фрагментами, сценами. И при втором просмотре именно характеры бросаются в глаза. Социальность, политичность, оставаясь, уступают свое место людям. Возможно, что первоначально удивительный для нашего современного кинематографа кадр затмевал людей.

6) Самые большая актерская удача фильма – Воланд (Аугуст Диль). Прекрасны Мастер (Е. Цыганов), Маргарита (Ю. Снигирь) и Пилат (К. Банг). Все главные роли. Вообще, мне показалось, слабой игры не было в принципе. Все актеры точно на своих местах, точно в сценарии, точно в авторской задумке.

7) Воланд – иностранец. Он и говорит то на немецком, то на русском с акцентом и без. Вообще не суть важно, что иностранец. Важно, что он исключен из того, что происходит здесь и сейчас. Он имеет возможность иметь не замыленный взгляд, но быть непричастным, беспристрастным наблюдателем. С багажом знания человеческой натуры. И хотя Воланд ссылается на то, что людская сущность неизменна, но, похоже, что Москва и москвичи его смогли удивить. Вызвать эмоцию Сатаны – дорогого стоит. Москва это сделать сумела. Ненавидимый прокуратором город. Точки зрения Пилата и Воланда совпали.

8) Фильм текстуально един, хотя, следуя роману, многослоен. Фильм един и визуально, хотя не все сцены равнозначны. Мазки. Крупные и мельче. Сцена разбора пьесы «Пилат» прописана, снята детально. В подробностях цирковое представление черной магии с разоблачением. Но где-то авторы фильма ограничились парой штрихов. Иногда ярких, глубоких, пастозных. Иногда не удалось. Наиболее слабое место – бал Сатаны, но мы же понимаем, что весь фильм – именно бал Сатаны. Трудно показать маленький сатанинский бал на фоне глобального Бала Сатаны. Как это сделать? Поэтому достаточно простые визуальные метафоры, символы, знаки. Но и только.

9) Отличная работа оператора. Великолепная художника по костюмам. Отличная идея с использованием разных языков. Хорошая находка – игра с буквой М. Это и Москва, и Метро, и, после переворота, W – Воланд. Улыбают «Патриаршие пруды имени Маркса». Думаю, что фильм стоит пересмотреть еще хотя бы раз. На спокойную голову. И будут новые открытия, находки и впечатления.

10) Фильм обсуждают. Копья ломаются. Уступок нет. Битва критиков и зрителей в разгаре. Полные залы. Сборы за миллиард. Это прекрасно. Значит – удача. Фильм сделал и будет продолжать свое дело. Не было давно такого.

11) И последнее. Именно об этом фильм. Дьявол не приедет, не придет, не явится. Не стоит его ждать. Не стоит бояться. Все много проще и страшнее. Дьявол уже здесь. Он с нами и он в нас.

Бал Сатаны идет уже давно. Давно в разгаре. Только ради того, чтобы услышать и увидеть хохот, переходящий в истерику, участников этого длящегося, набирающего обороты сатанинского, властного бала, фильм стоит смотреть. И выйдя на улицу, включив телевизор, но впустив в сознание разум, а в душу нравственность, обнаружить, что здесь и сейчас этот дьявольский хохот еще громче.


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25 февраля в 19:04, просмотров: 257, комментариев: 0
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