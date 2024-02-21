Как реально повысить безопасность детей на улицах и во дворах Сургута, причем почти бесплатно

Много еще у нас всяких органов, которые занимаются безопасностью детей школьного возраста на автомобильных дорогах и все вроде что-то делают и даже стараются, но ежегодно 1 сентября ГИБДД приводится в состояние повышенной готовности и посты ДПС возникают на всех дорогах переходах, ведущих к школам. Понятно, что 1 сентября – это День Знаний. Но «закончен бал, погасли свечи», и в дело вступают депутаты городской думы, которые подчищают все недочеты многочленных органов, занимающих безопасностью детей на дорогах, ведущих к школам.

Можно было бы посетовать, что депутаты отбирают хлеб у исполнительных органов власти и не «царское это дело» заниматься установкой информационных предупреждающих щитов на переходах к школам. Тем более, у каждого такого перехода к школе информационный предупреждающий щит стоимостью в 1 млн 800 тыс. рублей не поставишь. А решение вопроса безопасности лежит на поверхности и давно применяется в европейских мегаполисах.

Решением городской думы ограничить скорость движения внутри города Сургута 55 км/час. И все. А на дорогах, прилегающих к школам и детсадам вообще ограничить скорость 40 км/час.

«Тише едешь – дальше будешь». При разрешенной скорости движения автотранспорта 60 км/час при выживает 2 из 10 человек, а при 50 км/час разрешенной в городах Европы – 6 из 10.

В нашей стране разрешенная скорость движения в жилой зоне 20 км/час. Но в том же Сургуте как можно отличить дорогу в жилой зоне от дороги вне жилой зоны? Сургут по сути это сплошная жилая зона, где автомобиль должен передвигаться со скоростью 20 км/час. Но где вы видите такие скорости? Только при преодолении «лежачих полицейских», только при преодолении колдобин (авто надо беречь!), только при диком гололеде и так далее. А затем преодолев эти препятствия, «ударяют по газам».

А в крупных городах Европы мэрия своими решениями ограничивает скорость движения транспорта до 30 км/ час, как в Лондоне, Париже и других столицах Европы. Ибо не хрен! Ибо не хрен подвергать опасности жизнь детей и взрослых. Им мэрам «по барабану» проблемы владельцев авто. Им важна жизнь людей. И это кажется единственная «правильная европейская ценность».

Щиты – это, конечно, они хорошо придумали, а главное, на радость рекламному бизнесу, изготавливающих баннеры, щиты и растяжки. Заказ на «социальные щиты по безопасности детей» стоимостью до 2 млн рублей (естественно через тендер) создаст новые рабочие места и дополнительные доходы в этой сфере МСП. Но достаточно ли этих мер безопасности остается под вопросом.

Опыт Европы говорит о том, что щиты безопасности там не помогли, и мэры пошли рациональным путем ограничения скорости движения автотранспорта. Может, пора нам пойти вместе с ними этим путем по пути безопасности детей. Может пора пойти путем германских зоозащитников, чтобы бродячие собаки не нападали на наших детей по дороге в школу. Может пора делать город Сургут дружелюбным к пешеходу, хотя бы к маленькому пешеходу, а не автомобилю и к бродячей собаке.

Ограничение скорости до 55 км/час и 40 км/час в близи городских школ это гарантия безопасности людей на дорогах города.

К тому же затраты бюджета при этом будут минимальны.