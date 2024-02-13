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Нас пугают тем, что государство может забрать депозиты россиян. Но это вряд ли произойдет

Может ли российское государство забрать у граждан банковские депозиты

Нас пугают тем, что государство может забрать депозиты россиян. Но это вряд ли произойдет
Фото freepik.com

Экономисты продолжают пугать россиян страшилками. Часто стали говорить о рисках для банковских вкладов – мол, скоро, ребята дорогие, у вас их отберут. Логика понятна: нужны средства, бюджет напряженный. А тут – 40 трлн рублей на депозитах. Нужно лишь найти способ до них добраться.

Объясняю, почему я не ожидаю такого сценария.

Во-первых, депозиты граждан считаются частной собственностью, и государство обеспечивает их защиту через систему страхования вкладов (до 1,4 млн рублей).

Во-вторых, по данным ЦБ, у банков достаточно капитала для комфортного выхода из послаблений и роста кредитования.

В-третьих, депозиты необходимы для функционирования всей экономики. Потери для нее от гипотетической блокировки депозитов мало с чем можно сопоставить.

И еще напомню важный момент: в 2023 году банковский сектор заработал рекордные 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей на конец 2022 года. О каком кризисе идет речь?

А что касается забрать… Не забываем: депозит – это пассив банка, то есть его обязательства перед клиентом. Против них – активы банка, чаще всего кредиты. Это значит, что добраться до этих денег не просто, ведь физически – их нет. Они не валяются в банке, а работают. Если вы все же хотите проверить стабильность своего банка, обратите внимание на следующие показатели – их можно найти в квартальном отчете кредитной организации:

– если темпы роста доходов превышают темпы роста расходов, а динамика положительная и стабильная – это хороший знак;

– динамика резервов на потери по кредитам: если эти резервы выросли, стоит насторожиться;

– стоимость риска (COR): чем этот показатель выше, тем выше риск проводимых операций (а это требует создания дополнительных резервов);

– чистая процентная маржа (NIM): если она отрицательная, то это тревожный сигнал. Это говорит о том, что стоимость клиентских средств для организации ниже, чем доходность кредитного портфеля. Другими словами, если вы платите за банковский депозит 8% годовых, а кредитуете под 6 % годовых, значит, что-то не так, и вам следует быть осторожным;

– норматив достаточности капитала (минимальный уровень, установленный ЦБ, составляет 8%, подробнее здесь.

Для тех, кто не хочет заморачиваться, можно проверить стабильность финансовой организации через оценку кредитных агентств.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 137, комментариев: 0
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