Сургут стал мегаполисом и получил соответствующие масштабу проблемы с чисткой от снега

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=aYc/OJKRMxgyfTYSqiWb1GTw5XlFf+XJXFMYttVyz+2vhhqsfG6LgeQeHcovHxdEsAa+G9rida17NRFpBTVfBFcVjTTu/J62xpRVOQb5sPeckjXz4urtyGZSJRuoZeIpTzgqBvUb2F1IzekAVKJkASaVvZvaF2X+zuWu0851E5uVtFi1FDT4ghg4F/NrhSPp"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=aYc/OJKRMxgyfTYSqiWb1GTw5XlFf+XJXFMYttVyz+2vhhqsfG6LgeQeHcovHxdEsAa+G9rida17NRFpBTVfBFcVjTTu/J62xpRVOQb5sPeckjXz4urtyGZSJRuoZeIpTzgqBvUb2F1IzekAVKJkASaVvZvaF2X+zuWu0851E5uVtFi1FDT4ghg4F/NrhSPp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=C7Tx/YSsw/WsfqHHM9XXUKceQpT4mDxzli32TAWqX0Lqe/zk5e0aanfjTkr6k3G6GHsKD09eSGNJrz+zHKYByEawxDtyIR3bM1/gwc78bvZtNpw+muY+SO+TIAtzEkHwNlqNI+POzjRjpYhTZaRE7JcdEDgz//+HA+OYL7i59QjxAgoJne5K0nzupqAgM70O"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=C7Tx/YSsw/WsfqHHM9XXUKceQpT4mDxzli32TAWqX0Lqe/zk5e0aanfjTkr6k3G6GHsKD09eSGNJrz+zHKYByEawxDtyIR3bM1/gwc78bvZtNpw+muY+SO+TIAtzEkHwNlqNI+POzjRjpYhTZaRE7JcdEDgz//+HA+OYL7i59QjxAgoJne5K0nzupqAgM70O"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554554"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727576"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=C7Tx/YSsw/WsfqHHM9XXUKceQpT4mDxzli32TAWqX0Lqe/zk5e0aanfjTkr6k3G6GHsKD09eSGNJrz+zHKYByEawxDtyIR3bM1/gwc78bvZtNpw+muY+SO+TIAtzEkHwNlqNI+POzjRjpYhTZaRE7JcdEDgz//+HA+OYL7i59QjxAgoJne5K0nzupqAgM70O"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=C7Tx/YSsw/WsfqHHM9XXUKceQpT4mDxzli32TAWqX0Lqe/zk5e0aanfjTkr6k3G6GHsKD09eSGNJrz+zHKYByEawxDtyIR3bM1/gwc78bvZtNpw+muY+SO+TIAtzEkHwNlqNI+POzjRjpYhTZaRE7JcdEDgz//+HA+OYL7i59QjxAgoJne5K0nzupqAgM70O"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "135"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(43) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5b50f046981a8db2e4743d64ec48ca59.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:09:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "135"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705554524"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706727577"
    ["follow_link"]=>
    string(211) "/adv_follow/hash?q=aYc/OJKRMxgyfTYSqiWb1GTw5XlFf+XJXFMYttVyz+2vhhqsfG6LgeQeHcovHxdEsAa+G9rida17NRFpBTVfBFcVjTTu/J62xpRVOQb5sPeckjXz4urtyGZSJRuoZeIpTzgqBvUb2F1IzekAVKJkASaVvZvaF2X+zuWu0851E5uVtFi1FDT4ghg4F/NrhSPp"
    ["view_link"]=>
    string(209) "/adv_view/hash?q=aYc/OJKRMxgyfTYSqiWb1GTw5XlFf+XJXFMYttVyz+2vhhqsfG6LgeQeHcovHxdEsAa+G9rida17NRFpBTVfBFcVjTTu/J62xpRVOQb5sPeckjXz4urtyGZSJRuoZeIpTzgqBvUb2F1IzekAVKJkASaVvZvaF2X+zuWu0851E5uVtFi1FDT4ghg4F/NrhSPp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "134"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "55"
      ["name"]=>
      string(45) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(80) "https://skm-exeed.ru/vx/?utm_source=siapress&utm_medium=banner&utm_campaign=sale"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bbcc6ee059283fadb0693442ddcc32a1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(32) "СК-МОТОРС ПРЕМИУМ"
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdyhK1z"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(78) "ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-18 10:08:44"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-31 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "134"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
СК-МОТОРС ПРЕМИУМ
ООО «СК-МОТОРС ПРЕМИУМ» ИНН 8602212173 erid:2SDnjdyhK1z реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,6562   EUR  96,6365  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать отмечать День Святого Валентина?
Комментировать
0
Ленина вы воспринимаете как…
Комментировать
0
Ваше настроение:
Комментировать
0
Ностальгируете ли вы по 90-м?
Комментировать
0
Больше опросов

Заметает зима, заметает

Сургут стал мегаполисом и получил соответствующие масштабу проблемы с чисткой от снега

Заметает зима, заметает
Фото предоставлено спикером

Вечная зимняя тема для Сургута – уборка снега. В дни мощных осадков город, как обычно, продолжает испытывать логистические и организационные трудности. Особенно жалуются пешеходы, которые вынуждены перепрыгивать через снежные валы, собранные у дорог, а также пробиваться сквозь нечищеные тротуары.

Таким образом Сургут вновь расплачивается за свой статус мегаполиса регионального масштаба: хотели мегаполис – получите.Сургут сегодня — очень крупный населенный пункт не только для региона в высоких северных широтах, но и по мировым меркам. Маленький населенный пункт, каким Сургут был до начала нового века, вообще не знал таких проблем, как чистка снега, вывоз его куда-то, что такое тротуар почистить. Возле школ, больниц, подъездов дворники немножко чистили, а дальше люди ножками протаптывали тропинки и как-то благополучно жили. А теперь людей стало много, они на тропинке не вмещаются, а ножками ходить не хотят, хотят ездить машинами. И люди начинают роптать, и их давление на местную власть через соцсети, через медиа, через прямые обращения усиливается: вы нам плохо тут обеспечиваете уборку снега.

В определенных случаях подобное недовольство жителей избыточно. Если мы выбираем местом жительства город со снежным покровом восемь месяцев в году, то мы предполагаем, что это нам будет создавать определенные неудобства. И это накладывает какие-то дополнительные обременения на наш образ жизни — то есть мы ходим не в туфлях, а в валенках, в сапогах и т.д. Соответственно, если вдруг по каким-то причинам где-то какой-то тротуар не почищен от снега, то это не вопрос пяти минут, а вопрос рабочего дня — дайте время коммунальщикам спокойно поработать.

Тем более что все-таки сургутская коммунальная система за многие годы работы в режиме большого города подобные вопросы отработала. У меня есть другого рода претензии по части уборки снега. Главная – это до сих пор не решенная проблема снежных полигонов. Это очень тяжелая экологическая ситуация, и ее решать надо каким-то нормальным подходом, а не как это происходит сейчас: каждый год — «вот ну все, вот потом мы точно это решим, отрегулируем, давайте, надо куда-то снег вывозить, а то тут прокуратура написала сто представлений…»

Мы писали несколько лет назад об опыте снеготаялок. Он применяется во многих регионах мира, и нашей страны. Технология имеет свои минусы. Есть вопросы: куда выливать эту воду? Каждая снеготаялка создает море пара, и для проезжей части это не очень хорошо. Но несколько лет назад, когда мы этот вопрос прорабатывали с сургутскими коммунальщиками, — услышали от них сразу категорическое «нет». Это не интересно, не нужно. Они выкатили миллиард причин, почему этого делать нельзя. Большая часть этих причин, естественно, являются обыкновенными отговорками.

Я думаю, что есть определенные интересы, связанные с утилизацией снега, с полигонами. Поэтому используется такая апробированная, но архаичная технология чистки улиц. Она дает сбой, потому что город большой, в городе огромное количество транспорта. И для всего объема этого транспорта невозможно одномоментно очистить городскую территорию от снега, чтоб он спокойно мог ездить, парковаться. Это вызывает раздражение, это является дополнительным давлением на местную власть.

Но. Все должны понимать простую вещь: между общественным мнением и мнением прокуратуры по поводу качества вывоза снега администрация города Сургута, как и любая другая муниципальная власть, всегда будет ориентироваться на мнение прокуратуры. Так вот устроена наша сегодняшняя правовая система в стране. От общественного мнения власть может еще отстреляться какими-то там словами и даже действиями, и, в конце концов, общественное мнение – это как кредит с рассрочкой, ты можешь это перенести на более поздний срок, а прокуратура строчит представления здесь и сейчас, и на них необходимо реагировать. Вот как выглядит наша ситуация со снегом в Сургуте, которая далеко не катастрофичная при этом.

По материалам проекта «О чем говорят»


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 16:26, просмотров: 512, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=kEAE4z7EY6cSEjySuwBPMtwnMf7DD8vK1BltQEVKwHu5vYNAx+lEzEjNzZKFAQq0Ip26SXpzzpISL0285S9fR018dLWBE7GdE4xHuwc0cT+HMNU8VVmwp0QrvoV1FCO3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=kEAE4z7EY6cSEjySuwBPMtwnMf7DD8vK1BltQEVKwHu5vYNAx+lEzEjNzZKFAQq0Ip26SXpzzpISL0285S9fR018dLWBE7GdE4xHuwc0cT+HMNU8VVmwp0QrvoV1FCO3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=kEAE4z7EY6cSEjySuwBPMtwnMf7DD8vK1BltQEVKwHu5vYNAx+lEzEjNzZKFAQq0Ip26SXpzzpISL0285S9fR018dLWBE7GdE4xHuwc0cT+HMNU8VVmwp0QrvoV1FCO3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=kEAE4z7EY6cSEjySuwBPMtwnMf7DD8vK1BltQEVKwHu5vYNAx+lEzEjNzZKFAQq0Ip26SXpzzpISL0285S9fR018dLWBE7GdE4xHuwc0cT+HMNU8VVmwp0QrvoV1FCO3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#372 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1705896406"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1706468393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=kEAE4z7EY6cSEjySuwBPMtwnMf7DD8vK1BltQEVKwHu5vYNAx+lEzEjNzZKFAQq0Ip26SXpzzpISL0285S9fR018dLWBE7GdE4xHuwc0cT+HMNU8VVmwp0QrvoV1FCO3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=kEAE4z7EY6cSEjySuwBPMtwnMf7DD8vK1BltQEVKwHu5vYNAx+lEzEjNzZKFAQq0Ip26SXpzzpISL0285S9fR018dLWBE7GdE4xHuwc0cT+HMNU8VVmwp0QrvoV1FCO3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "796d3a04b8637c91ecb91c18b4dc6586.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbzG2tg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-01-22 09:06:46"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-28 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#369 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В школах Сургута усилили меры безопасности из-за «террористического мошенничества» 544
  2. Заметает зима, заметает 512
  3. ​Новая эргономика: тренды современной планировки квартир 481
  4. ​Сургутянин потребовал за сбитого шпица 300 тысяч рублей 440
  5. В Югре обсуждают обязательную регистрацию домашних животных 421
  6. ​В Нефтеюганске сотрудница ломбарда оставила клиентов без драгоценностей 420
  7. ​В дачных кооперативах Сургута установили 20 новых подстанций 412
  8. ​Школы Нижневартовска эвакуируют четвертый день подряд из-за угрозы взрыва 390
  9. ​За минувший год югорчане более 2 миллионов раз записались к врачам через Госуслуги 378
  10. ​Молодой водитель из Ханты-Мансийска врезался в автобус 368
  1. В Югре в выходные потеплеет до -3 градусов и пройдут снегопады 2259
  2. Перелеты «экономом» в России подорожали на 22% за год 2076
  3. ​Власти еле успевают реагировать на предписания прокуратуры по поводу уборки снега, до возмущений от граждан руки не доходят 1710
  4. В Сургуте изменили три существующих автобусных маршрута 1649
  5. Городское хозяйство в Сургуте будет курировать советник мэра 1618
  6. ​Зима окончательно успокоилась? В Сургуте всю неделю будет тепло 1563
  7. ​России пророчат крах бюджета, дефолт и девальвацию рубля в 2024 году. Давайте разбираться, что к чему 1529
  8. ​Жить и давать жить другим 1484
  9. ​Населения в Сургуте все больше, но оно не требует от власти качественной архитектурной и средовой политики 1481
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 января? // АФИША 1481
  1. ​Преступление против страны 12307
  2. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 9872
  3. ​Сургут потерял очередного директора ДАиГ 4855
  4. ​С инженерной, архитектурной и средовой точки зрения Сургуту пора строить жилье, как в середине XXI века. А мы пока строим как в середине XX-го 4179
  5. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 4044
  6. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 3947
  7. В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат 3913
  8. ​Райский сад в Сургуте 3521
  9. ​Сургуту необходимо провести сразу несколько реформ, каждая из которых сопоставима по масштабу с транспортной 3435
  10. ​В Березовском районе открыли зимники после разрушительного заезда грузовиков 3067

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика