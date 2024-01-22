История с котом Твиксом показала, что россияне пытаются сохранить свою нормальность

Два слова вдогонку печальной и трагической истории с котом Твиксом, чья смерть привела к масштабному общественному бурлению и даже смене правил перевозки животных в целом РЖД. Это вам не семечки, чтобы огромная госкорпорация в России с такой скоростью произвела изменения в части своего уклада. Значит, сигнал «снизу» оказался настолько мощным, что проигнорировать его было просто нельзя.
И эта реакция россиян внушает крайне осторожный оптимизм. Если отбросить всю шелуху, то, по сути, граждане возмутились тому, что наделенный властью и полномочиями человек (проводник) проявил бессмысленную и немотивированную жестокость к существу, которое заведомо ни в чем не виновато и никак себя защитить не могло.
В наши, мягко скажем, не вегетарианские времена, когда с человеческими жизнями все не слава богу, подобная волна внимания, сочувствия к жертве (коту!) и возмущения в сторону виновника ее смерти, выглядит необычно. Хотя казалось бы, поводов для ожесточения у нас намного более, чем достаточно.
Осмелюсь предположить, что эта ситуация показывает следующее: россияне пытаются уцепиться и сохранить в себе базовую нормальность. Не одобрять и даже не принимать бессмысленную жестокость, особенно, сильного над слабым. Сохранять какую-то базовую человечность, даже когда для этого приходится прилагать дополнительные усилия. Заметьте, как мало поддержки получают тезисы по типу: «Зачем мы тратим десятки миллионов рублей на содержание каких-то бродячих собак?» И как, напротив, поднялась волна возмущения от решений отдельных регионов убивать тех самых собак ради экономии бюджета. Люди даже организовали эвакуацию животных из тех мест, где им грозит смерть.
В переводе это означает, что какая-то существенная часть россиян хотят жить и давать жить другим. Несмотря на сложные и ожесточающие обстоятельства, а также не очень гуманные по своему стилю и направленности сигналы от отечественных госСМИ. Как долго будет получаться сохранять нормальность в ненормальных обстоятельствах – я не знаю, но пытаться стоит. Какой-то части наших соотечественников, судя по всему, удается, и это очень хорошо.
Тем больше нравятся собаки.
На самом деле все это может быть не очень хорошим симптомом состояния общества.
Не помню кто это сказал, но чем хуже состояние общества людей, тем чаще в этом обществе люди заводят собак. Ну и кошек конечно.