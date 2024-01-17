Ситуация с рождаемостью в России остается катастрофической

Сегодня я хочу поговорить о том, что реально важно для России. О проблеме рождаемости. Если коротко: ситуация катастрофическая. По сравнению с антирекордным 1999 годом, когда родилось 1,215 млн человек, в 2023 году эта цифра составила 1,172 млн (по данным Росстата).

Ранее я писал, что если мы хотим переломить ситуацию – этот вопрос нужно сделать одним из национальных приоритетов и выделить на решение данной задачи по-настоящему серьезные деньги – триллионы рублей. Поговорили… но пока реакции особой не увидел.

И что дальше?

Казалось бы, в условиях нарастающего санкционного давления и, как следствие, большей неопределенности в отношении будущего экономики, перспективы должны быть не лучше. И это действительно так, но только до 2027 года, после чего ожидается разворот тренда. По крайней мере, ученые, которые занимаются статистикой, об этом говорят. Поверим?

В целом прогнозируется, что число рождений на тысячу человек населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году, а число детей на одну женщину увеличится на 0,292 до 1,663. Но за счет чего?

Демографический прогноз учитывает текущие демографические тенденции и программы, направленные на поддержку материнства и детства, а также социально уязвимых групп населения. В чем загвоздка? Даже если ситуация с рождаемостью улучшится, то, если исходить из оптимистичного сценария Росстата, только к 2037 году мы перейдем от естественной убыли к росту населения.

Согласно базовому прогнозу Росстата, численность населения РФ в 2024-2032 годах будет сокращаться более чем на 400 тыс. человек в год из-за превышения смертности над рождаемостью. Отсюда возникает вопрос – где возьмем рабочую силу? Если одновременно со всем этим делом будем активно не хотеть иммигрантов. Причины понятны, а вот как быть тогда – не очень. Очевидно, что в ближайшие годы пенсионеров будет больше, при том, что молодого поколения не прибавляется. Сокращение числа молодых мужчин также не помогает решить проблему. Высокий уровень неопределенности в стране также является фактором, работающим против рождаемости.

К счастью, есть варианты решения проблемы: повышение производительности труда или миграция молодежи. Другое дело, что выглядит все это пока на уровне лозунгов – типа «догоним и перегоним». Но для обоих вариантов необходимо, очевидно, кардинальное снижение геополитических рисков. Или нет?

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