Как раньше в Сургуте боролись за качество воды, и что можно сделать сейчас

Редакция СИА-ПРЕСС попросила Владимира Браташова, бывшего первого замглавы Сургута, курировавшего коммунальную сферу, прокомментировать проблемы с очисткой воды в городе.

Очень жаль, что проблема чистой воды в Сургуте снова становится одной из главных. В 80-е – начало 90-х с качеством воды была просто катастрофа. Старожилы помнят ржавую воду из крана. Тогда новым органам власти надо было как-то решать проблему. Многочисленные специалисты высказывали диаметрально противоположные предложения, как правило, в конце предлагали отдать Горводоканал в частные руки. СМИ обвиняли власть в некомпетентности

Мы пошли другим путем. Взяли на работу в администрацию высокопрофессионального специалиста по очистке воды – Антонова Юрия Евгеньевича. Провели аудит работы водоочистных сооружений (ВОС), а попутно образовались и сами. Оказалось, все просто – у нас применена классическая технология очистки, хорошо зарекомендовавшая себя в стране, но была нарушена технология работы. Оборудование и фильтры своевременно не ремонтировали, компрессоры подачи воздуха работали плохо, задвижки регулирования воздуха, тоже работали плохо, в фильтрах вместо песка остались щебень да ил.

Пригласили авторов проекта, сделали проект восстановления ВОС, утвердили деньги в бюджете и начали работы. Постепенно вода в основном стала соответствовать санитарным нормам. Никакого хлорирования не надо, только в чрезвычайных ситуациях.

О ржавчине в трубопроводах. Пока трубы железные – она была, есть и будет. Надо своевременно промывать трубопроводы, не допускать гидравлических ударов.

О природной воде. Она не идеальна. Концентрация железа примерно в 8 раз выше санитарных норм (для этого и нужны ВОС).

Думаю, правильно делает администрация города, что руководит процессом восстановления транспортировки воды. Надо сказать правду людям и сроки решения проблемы. А СМИ спокойно информировать о состоянии дел.

И главное: чтобы вся система надежно работала, нужен квалифицированный персонал в Горводоканале с хорошей зарплатой. А это можно сделать только повышением тарифов. Муниципальные и окружные власти не решаются на это. Предполагаю, что продолжается работа частных структур по приватизации Горводоканала, и как тяжело этому противостоять. Я не знаю ни одного случая, где приватизированный водоканал решил проблему чистой воды. А возвращение обратно есть, и будет продолжаться.

Всем мудрости при решении проблемы.