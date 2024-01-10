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​Пересаживаемся?

О введении новых маршрутов и бесплатных пересадок в Тюмени

​Пересаживаемся?
Фото yandex.ru

С начала 2024 года в Тюмени вступила в силу транспортная реформа, схожая с сургутской – были изменены маршруты, а также введены бесплатные пересадки. О плюсах, минусах и типичных ошибках этого решения рассуждает житель областной столицы Аркадий Каюгин.

С начала 2024 года в Тюмени почти незаметно произошла транспортная реформа: был введен автобусный тариф с одной бесплатной пересадкой, а часть маршрутов существенно сократилась. Не все пассажиры успели оценить нововведение, но в социальных сетях уже достаточно негативных комментариев.

Введение бесплатных пересадок и «выпрямление» маршрутов – это те темы, которые мы среди прочих обсуждали на встрече «Городских проектов» с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 24 февраля 2021 года. И вот дело сдвинулось.

Но почему же появляются недовольные? Тут есть два ответа. Во-первых, это свойство человеческой психики. Вот у вас был прямой маршрут от дома до работы, и вдруг его сокращают так, что приходится ехать с пересадкой. Кто угодно будет недоволен. А во-вторых, при внедрении нововведений допущено немало ошибок. Разберемся и с первым, и со вторым.

Итак, сначала теория. Почему же маршрутная сеть с пересадками выгоднее даже тем, у кого был прямой маршрут? Разберем на примере из книги Джаретта Уолкера «Human Transit» в переводе екатеринбургского урбаниста Владимира Злоказова. Допустим, у вас три района и три точки притяжения. Чтобы соединить каждый район с каждой из трех точек притяжения, нужно девять маршрутов.

Допустим, количество автобусов в парке таково, что время между рейсами составит 30 мин, а среднее время ожидания, соответственно, 15 минут.

Теперь рассмотрим другой вариант – с пересадками.

Вместо девяти маршрутов организуем три, которые будут пересекаться в одной точке. Если общее количество автобусов в парке не изменится, то время ожидания сократится с 30 до 10 мин. Пусть для ровного счета время движения прямого маршрута 20 мин, а время до пересадки – 10 мин. Подключаем математику и получаем:

Итого с пересадкой получается быстрее. Чем больше «конечных» остановок, тем больше получается выигрыш во времени при организации маршрутной сети с пересадками.

Что же нужно, чтобы пересадки действительно заработали? Для начала, нужны те самые пересадочные хабы, или остановки, в которых будет пересекаться большинство маршрутов.

Рассмотрим пример. Вот маршрут №61, появившийся недавно. Заявленный интервал движения в час пик 40-45 мин.

Казалось бы, классический подвозящий маршрут. Но куда он подвозит? Всего из аэропорта Рощино в город ходит 5 маршрутов с интервалом движения в час пик 20-30 мин. Можно ли эту остановку считать пересадочным хабом? Очевидно, нельзя. Другое дело – остановка «Дом обороны». Здесь пересекаются 15 маршрутов с интервалом движения от 4 мин. Это уже похоже на пересадочный хаб. Для того, чтобы маршрут №61 заработал, нужно хотя бы два автобуса и продление маршрута до остановки «Дом обороны».

Вторая проблема, которая так и не была решена при введении пересадочных маршрутов – это создание каркасных или магистральных маршрутов, соединяющих основные пересадочные хабы и районы города. Это должны быть прямые и быстрые маршруты. Идеально для этих целей подходит трамвай или хотя бы метробус. Но для начала сгодятся и обычные вместительные автобусы. Главное, чтобы сами каркасные маршруты были максимально прямые, быстрые и с минимальным временем ожидания. Из всех существующих маршрутов на каркасный наиболее похож маршрут №25. Маршруты №10 и №35, которые изначально задумывались как экспресс-маршруты, не попадают под определение каркасных из-за слишком большого интервала движения.

Для того, чтобы полноценно разделить маршруты на подвозящие и каркасные, нужно пересмотреть и подход к тарификации пересадок. Сейчас бесплатной является только одна пересадка. В полноценной пересадочной схеме бесплатными являются все пересадки в течение определенного времени, чтобы можно было по одному билету проехать на районном, каркасном и снова районном маршруте из любой точки города в любую другую. Надо ли говорить, что такая возможность должна быть и у школьников со студентами.

Резюмируем. Введение бесплатных пересадок и попытка разделить маршруты на подвозящие и магистральные – дело, несомненно, хорошее. Но чтобы все заработало и все поехали, нужно еще ой как постараться!

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Сегодня в 12:18, просмотров: 212, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:51
Тюмень наступила на сургутские грабли. Наверное опять пригласили реформаторов из СПб. Не нужно тупо копировать Москву. Где 2-3 пересадки не раздражают людей, а сокращают их время в пути. Потому что там, как пишет автор есть «каркасные» или магистральные маршруты, которые доставят вас до «аэродрома подскока» за считанные «секунды». Это метро, трамвай, городские электрички. Кроме того должны быть сформировавшиеся по факту, на не придуманные на бумаге пересадочные хабы.
Ни в Тюмени, ни тем более в Сургуте скоростных «каркасных» маршрутов нет ОТ СЛОВА СОВСЕМ.
В Сургуте где нет выделенных полос для общественного транспорта создание «каркасных» скоростных маршрутов физически невозможно.
В Тюмени где понастроили много развязок и есть немного км выделенной полосы ОТ что-то можно придумать. Но все равно получается порнография.
Но друзья! Хочется вам, как в Москве, создать пересадочные хабы то будьте любезны начать строить метро, хотя бы наземное со скоростными трамваями, как в Волгограде, где из 53 км это метро со скоростными трамваями, где только пять станций проходит под землей. Жители Волгограда довольны.
Сургут чём-то похож на Волгоград, который растянулся вдоль Волги на 60 км. Сургут растянулся вдоль Оби на 15 км, однако от Гидростроителя до Белого Яра и Солнечного обыватели тупо пилят на автобусах, теперь уже с двумя пересадками. А ещё замахнулись на Агломерацию.
Поэтому Тюменский опыт введения пересадок большая транспортная ошибка Кухарчука. «Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих».

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