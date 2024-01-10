О введении новых маршрутов и бесплатных пересадок в Тюмени

С начала 2024 года в Тюмени вступила в силу транспортная реформа, схожая с сургутской – были изменены маршруты, а также введены бесплатные пересадки. О плюсах, минусах и типичных ошибках этого решения рассуждает житель областной столицы Аркадий Каюгин.

С начала 2024 года в Тюмени почти незаметно произошла транспортная реформа: был введен автобусный тариф с одной бесплатной пересадкой, а часть маршрутов существенно сократилась. Не все пассажиры успели оценить нововведение, но в социальных сетях уже достаточно негативных комментариев.

Введение бесплатных пересадок и «выпрямление» маршрутов – это те темы, которые мы среди прочих обсуждали на встрече «Городских проектов» с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 24 февраля 2021 года. И вот дело сдвинулось.

Но почему же появляются недовольные? Тут есть два ответа. Во-первых, это свойство человеческой психики. Вот у вас был прямой маршрут от дома до работы, и вдруг его сокращают так, что приходится ехать с пересадкой. Кто угодно будет недоволен. А во-вторых, при внедрении нововведений допущено немало ошибок. Разберемся и с первым, и со вторым.

Итак, сначала теория. Почему же маршрутная сеть с пересадками выгоднее даже тем, у кого был прямой маршрут? Разберем на примере из книги Джаретта Уолкера «Human Transit» в переводе екатеринбургского урбаниста Владимира Злоказова. Допустим, у вас три района и три точки притяжения. Чтобы соединить каждый район с каждой из трех точек притяжения, нужно девять маршрутов.

Допустим, количество автобусов в парке таково, что время между рейсами составит 30 мин, а среднее время ожидания, соответственно, 15 минут.

Теперь рассмотрим другой вариант – с пересадками.

Вместо девяти маршрутов организуем три, которые будут пересекаться в одной точке. Если общее количество автобусов в парке не изменится, то время ожидания сократится с 30 до 10 мин. Пусть для ровного счета время движения прямого маршрута 20 мин, а время до пересадки – 10 мин. Подключаем математику и получаем:

Итого с пересадкой получается быстрее. Чем больше «конечных» остановок, тем больше получается выигрыш во времени при организации маршрутной сети с пересадками.

Что же нужно, чтобы пересадки действительно заработали? Для начала, нужны те самые пересадочные хабы, или остановки, в которых будет пересекаться большинство маршрутов.

Рассмотрим пример. Вот маршрут №61, появившийся недавно. Заявленный интервал движения в час пик 40-45 мин.

Казалось бы, классический подвозящий маршрут. Но куда он подвозит? Всего из аэропорта Рощино в город ходит 5 маршрутов с интервалом движения в час пик 20-30 мин. Можно ли эту остановку считать пересадочным хабом? Очевидно, нельзя. Другое дело – остановка «Дом обороны». Здесь пересекаются 15 маршрутов с интервалом движения от 4 мин. Это уже похоже на пересадочный хаб. Для того, чтобы маршрут №61 заработал, нужно хотя бы два автобуса и продление маршрута до остановки «Дом обороны».

Вторая проблема, которая так и не была решена при введении пересадочных маршрутов – это создание каркасных или магистральных маршрутов, соединяющих основные пересадочные хабы и районы города. Это должны быть прямые и быстрые маршруты. Идеально для этих целей подходит трамвай или хотя бы метробус. Но для начала сгодятся и обычные вместительные автобусы. Главное, чтобы сами каркасные маршруты были максимально прямые, быстрые и с минимальным временем ожидания. Из всех существующих маршрутов на каркасный наиболее похож маршрут №25. Маршруты №10 и №35, которые изначально задумывались как экспресс-маршруты, не попадают под определение каркасных из-за слишком большого интервала движения.

Для того, чтобы полноценно разделить маршруты на подвозящие и каркасные, нужно пересмотреть и подход к тарификации пересадок. Сейчас бесплатной является только одна пересадка. В полноценной пересадочной схеме бесплатными являются все пересадки в течение определенного времени, чтобы можно было по одному билету проехать на районном, каркасном и снова районном маршруте из любой точки города в любую другую. Надо ли говорить, что такая возможность должна быть и у школьников со студентами.

Резюмируем. Введение бесплатных пересадок и попытка разделить маршруты на подвозящие и магистральные – дело, несомненно, хорошее. Но чтобы все заработало и все поехали, нужно еще ой как постараться!

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