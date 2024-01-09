Сургуту требуется реформа зимнего благоустройства, которая изменит приоритеты чистки территорий от снега

Можно тратить миллиарды рублей на летнее благоустройство города. Разбивать там клумбочки, высаживать сотни тысяч цветочков. Выкладывать там пешеходные тротуары плиточкой. Устанавливать гранитные бордюры и занимать первые места в рейтинге среди крупных городов России по благоустройству и комфортному проживанию граждан в городе. «Гладко на бумаге, но забыли про овраги». А «овраги» – это зимнее благоустройство города.

Для комфортного проживания жителей в зимний период времени практически ничего не делается. Ну, там ледяные фигуры с подсветкой установят или каток зальют. А по смыслу надо бы теплые автобусные остановки закупать и устанавливать. Как делают люди в Нефтеюганске. Ну да ладно. Все-таки на первое место в зимнем благоустройстве города выходят очистка от снега тротуаров вдоль автодорог и очистка дворовых тротуаров.

В отношение зимнего содержания пешеходной инфраструктуры города уже на протяжении десятилетий наблюдается со стороны чиновников полнейший пофигизм. Магистральные дороги после снегопада в течение нескольких часов приводят обычно почти в идеальный порядок. А все, что для пешеходов – как в деревне, люди идут по сугробам «след в след», пробивая тропинки.

Вот у нас на днях приняли ГОСТ на самогоноварение. Приняли ГОСТ для и доставщиков пиццы, «Вкусно и точка» и других курьеров (за исключением дипкурьеров и фельдъегерей). Для устранения бардака в зимнем благоустройстве северных городов необходимо тоже принять ГОСТ, где должен быть раздел про содержание пешеходной инфраструктуры города. Он должен исключить хождение граждан по травмоопасной при гололеде пешеходной городской инфраструктуре, хождение по снежной целине и так далее.

Отсутствие ГОСТ по зимнему содержанию города приводит к тому, что окружной травмоцентр в период гололеда никогда не останется без работы. А хождение по снежным сугробам становится необходимое злом, с которым должны бороться только граждане, а городские чиновники как бы ни при делах.

Хотя, какие к ним претензии? Они и так борются изо всех сил, но при нынешней системе зимнего благоустройства города сил и средств хватает только для ликвидации стихийного бедствия в виде обильных снегопадов. Ну, работает у нас сто машин на вывозке снега. Ну вывезли, наверное, уже миллион м3 снега, а выпало снега на площадь города 100 млн м3. Работа по вывозке снега – это борьба с «ветряными мельницами. Пустое занятие. Такая борьба по вывозу снега из города проблемы не решает в принципе.

Что нужно делать?

Нежна, как ни странно, опять реформа в ДГХ по зимнему благоустройству города. В первую очередь надо бросить все силы и средства на пешеходную тротуарную сеть, чтобы по ним могли пройти после снегопада любой человек, и, прежде всего, мамочка с коляской. И схемы таких логистических пешеходных маршрутов должны быть разработаны в ДГХ и находится в диспетчерской службе. По идее, должна быть карта с актуализацией очистки всех пешеходных маршрутов от снега в режиме онлайн.

Должен быть диспетчер в ДГХ по пешеходной сети города, чтобы он организовал процесс содержания пешеходных маршрутов, отслеживал и давал указания по маршрутизации техники и людей для уборки от снега пешеходной инфраструктуры в любой точке города. Здесь может быть не только очистка тротуаров от выпавшего снега, но и обработка их противогололедным материалом.

То есть необходима централизация процесса содержания пешеходной сети города. Конечно, это некоторый идеал. И организация процесса зимнего содержания пешеходной сети города это тоже набросок-эскиз. Профессионалы должны перейти от эскиза к реальной схеме зимнего благоустройствам и содержания города для человека. Ведь чистка магистральных автодорог в городе все-таки налажена. А к пешеходам отношение такое, что ничего, подождут. А может, через неделю и приведем все пешеходные тротуары в относительный порядок.

То есть по факту получается, что в городе в приоритете, прежде всего, машины, а не человек. Зачем же тогда хвастать тем, что Сургут – город для комфортного проживания людей? Давайте уже не будем морочить голову гражданам и прямо скажем им (чего уж стесниться, здесь все свои люди) что СУРГУТ – ГОРОД ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАШИН. И будьте любезны, господа обыватели, это понять и принять и не обольщаться, что вы живете в комфортном городе для человека. Мало ли что там наговорят проплаченные рейтинговые агентства.

И «зарубите на носу», что сугробы и гололед зимой, и потоп весной на пешеходных тротуарах города будет всегда при нынешней системе благоустройства города. Впрочем, это не фатальный приговор. Просто пора начинать очередную реформу в зимнем благоустройстве города, создавая город для человека, а не для машин.