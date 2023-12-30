Губернатор Югры Наталья Комарова поздравляет с Новым годом

Дорогие земляки!

Завершается 2023 год.

Благодаря вам, уважаемые югорчане, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал сильнее.

Наш регион на первой позиции по производству электроэнергии, добыче нефти; на второй – по добыче газа; на третьей – по индексу социального благополучия, на четвертой – в рейтингах социально-экономического положения и устойчивого развития регионов России; в тройке регионов-лидеров по уровню цифровой трансформации; на пятой позиции в рейтинге Агентства стратегических инициатив по качеству жизни; на девятой – в Национальном инвестрейтинге.

Мы мечтаем встречать Новый Год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты – воплощались, а мы взрослые – достигали намеченных целей.

Уважаемые земляки, спасибо за заботу о тех, кто сегодня нуждается в помощи, поддержке. Это наши Защитники Отечества, их семьи.

Благодарю югорчан, несущих вахту в медицинских организациях, обеспечивающих общественный порядок, бесперебойную работу жилищно-коммунального комплекса, промышленных предприятий.

2024 год – Год семьи, Год народного сплочения. Мы вместе.

Передаю светлые, добрые поздравления, пожелания с Новым годом от югорчан нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, жителям Макеевки Донецкой Народной Республики, югорчанам участникам Специальной военной операции, их семьям.

Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопрос, какой самый запоминающийся подарок от Деда Мороза, подчеркнул: «Самый большой подарок – это дети и дети наших детей».

Здоровья, добра. Пусть 2024 год принесет счастье, радость.

С Новым годом, Югра, Макеевка, Россия!