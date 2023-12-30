Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Новым годом

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Сургут достойно прожил уходящий год. Он был непростым, испытывал на прочность. Потребовалось много сил. Уверен, что справились. Хочу сказать о взаимной поддержке, о важности семьи. Вместе переживаем самые трудные моменты. И побеждаем. Наши семьи берегут нас, и мы обязаны сохранять семейные ценности. Крепко стоим каждый на своем фронте. Сургут отправил в зону СВО тысячи тонн гуманитарных грузов, добровольцами стали многие сургутяне. Так приближаем победу. Низкий поклон нашим бойцам «за лентой», настоящие герои, все как один. Наша гордость, наша сила и правда. Ребята. Мы с вами!

Помним и каждого, кого потеряли. Разделяем горечь утрат. Хранить память о героях земли сургутской – наша обязанность. Долг памяти перед героями – вечен. Город продолжает выполнять свои социальные обязательства. Не стоит на месте. Сургут растет, развивается. Постепенно приводятся в порядок дороги, дворы, проезды, парковые пространства, идет ремонт социальных объектов, завершается переселение из аварийного жилья. В новом году продолжим начатое и удержим темпы. Бережно сохраняя память города, создаём исторический маршрут и планируем установить памятный знак «Сургутский Кремль». Открытие к юбилею Сургута. Нашему городу в следующем году – 430 лет.

Работаем и на перспективу – обновлена Стратегия города. Человеческий капитал, новая экономика, комфортная среда: таким видим Сургут будущего, к этому будем идти шаг за шагом.

Мы вступаем в 2024-й год с новыми планами и надеждами. С верой в свои силы. С любовью к родному городу и великой России.

Дорогие земляки, желаю каждому здоровья и благополучия в Новом году! Пусть сбудутся мечты, свершатся добрые дела. Желаю тепла вашим семьям!