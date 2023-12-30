Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Новым годом

Дорогие сургутяне!

В уходящем году нам есть чем гордиться: ремонты дорог и проездов, благоустройство дворов Сургута, новые общественные пространства, спортивные, научные и творческие победы сургутян!

Каждый новый год не похож на предыдущий. Потому что мы вместе делаем наш город, регион, страну лучше, комфортнее и современнее.

Вместе со всей страной мы поддерживаем нашего Президента в его решении выдвинуть свою кандидатуру на новый срок полномочий. Вместе реализуем в нашем городе масштабные федеральные проекты под контролем Команды Югры. Вместе помогаем бойцам в зоне проведения СВО и делаем все возможное, чтобы они были спокойны за своих детей, за свои семьи.

Становится всё очевиднее, насколько мы сильны и едины. Мы знаем, куда стремимся и за что сражаемся. Мы хотим справедливого и честного мира, уважения к нашей истории и культуре, уважения к каждому из нас.

Как сказал Владимир Путин на прошедшей недавно ежегодной прямой линии, «надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России».

Пусть Новый 2024 год принесёт всем нам только позитивные перемены, а нашему народу - новые победы!

Желаю всем сургутянам крепкого здоровья, счастья, мира, взаимопонимания и благополучия.

С Новым годом!