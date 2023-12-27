В Москве и Тюмени строят на базе речпортов жилье. А в Сургуте?

Понимаем, да?

В Москве и Тюмени строят на базе речпортов жилье. Хорошее красивое жилье в стиле века номер 21. Выпендрёжники какие. И ведь додумались же - старые краны использовать в виде инсталляции. И даже музей там будет.

Ну это прям какая-то архитектурная диверсия, если не сказать больше.

Эх, Сургут, Сургут. Словно у тебя своих речных кранов нет. И речпорта нет. И реки нет.

А, может, у тебя чего-то другого нет? Вот река, порт, кран есть - а такого вот современного интересного жилья нет.

Чего ж тебе не хватает, город дорогой?