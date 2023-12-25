Вероятность дефолта в России крайне низка, но долговая нагрузка на бюджет высока

Традиционный вопрос – а может ли быть у нашей страны дефолт? Традиционно я отвечаю: у России очень низкий долг относительно других стран. Всего 18% от ВВП. На фоне трехзначных цифр развитых стран – это почти ничего. Сегодня разговоры на тему дефолта выглядят просто бредово.

Но важен не только размер, но и качество. И в этой части уже не так все прекрасно. Ключевая ставка сегодня 16%. Госбумаги торгуются, в среднем, по доходностям чуть ниже 12% годовых. Вполне неплохо. Но, с другой стороны, задумаемся. Минфин сейчас вынужден занимать под 12%, что совсем не дешево для государства в собственной валюте. К чему это приводит?

В этом году в федеральном бюджете запланировано больше потратить на проценты по долгам, чем на образование. Более того, из принятого бюджета мы знаем, что государство будет наращивать долги и дальше. Как итог – через три года 10% расходов федерального бюджета будут тратиться на обслуживание долга. Расходы на проценты превысят расходы на здравоохранение и образование вместе взятые.

Вот такой наш долг, маленький да удаленький. В чем причина? Почему наш долг такой дорогой? Потому что вынуждены мы вчера, сегодня и завтра занимать по достаточно дорогим ставкам. Потому что в стране инфляция, и никто задешево в долг не даст.

И есть еще одна причина. Это я про доверие. Недостаток доверия создает дополнительную премию за риск. Одна из причин инфляции, кстати, все та же. Не слишком высокое доверие населения к отечественной финсистеме и к деньгам вообще. Население рассуждает просто: деньги обесцениваются. А вот реальные активы – не особенно. Лучше взять, к примеру, даже совсем не дешевую квартиру, и за нее платить обесценивающимися деньгами. Но квартира как актив надежнее будет. И упрекнуть людей в такой логике у меня язык не повернется.

И снова я не устану повторять, как важно ДОВЕРИЕ в финансовой системе. Если никто не доверяет вам как заемщику, то и процент будет соответствующий. Попробуйте взять кредит в банке без залога с плохой кредитной историей. Дадут? Далеко не все, да еще и под огромные проценты. Также и с государством. Внешние заемщики уже дважды теряли деньги, данные России в долг, за последние 25 лет. А чьи санкции, чья вина – эти вопросы вторичны для инвесторов, лишившихся денег.

Мораль: даже когда все успокоится, и пусть через какое-то число лет иностранный инвестор и вернется к нам, давать деньги он если и будет, то весьма не дешево. С учетом всех возможных рисков.

Внутри страны ситуация не лучше. Советские вклады потеряны, дефолт и обесценивание денег в 1998 году, заморозка накопительной пенсии, инфляция последние три года уже выше обещанной цели, сейчас вот история с СПБ биржей. Граждане уже столько раз теряли деньги, что с большой опаской будут не то, что ОФЗ покупать, а вообще делать сбережения в рублях. Решат, что лучше потратить, пока цены снова не выросли. Цены, в итоге, и растут. Заколдованный круг, однако.

Что делать?

Быстрого выхода нет. Для того чтобы завоевать доверие, нужно долго и последовательно выполнять взятые на себя обязательства. Начать можно с помощи гражданам с замороженными активами на СПБ бирже. Ввести обязательное страхование (пусть, для начала, в размере тех же 1,4 млн рублей брокерских счетов). Разморозить пенсии, перестать откладывать компенсации по советским вкладам. В целом, необходимо сконцентрироваться на долгосрочном развитии, постоянных и понятных условиях для инвесторов, а не на краткосрочных выгодах.

Государству как можно быстрее нужно дать населению сигналы – мы ни при каких обстоятельствах не дадим вам потерять деньги, вложенные в отечественную экономику под госгарантии. Мы делаем все, чтобы укрепить ваше доверие к деньгам и к финансовым институтам страны. И нужно понимать: в тот момент, когда стоимость обслуживания долга приблизится к 10% от доходов бюджета, население вновь может задуматься – а безопасно ли давать государству в долг.

Так что снижение рисков финсистемы – это, если хотите, вопрос нацбезопасности. Снижение рисков обеспечит более дешевые заимствования, прежде всего, самого государства. И думать об этом нужно, на мой взгляд, всегда, а сегодня – особенно.

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