Обзор ключевых решений, принятых на заседании думы Сургута в декабре 2023 года

Представляю вашему вниманию традиционный обзор наиболее важных вопросов, рассмотренных на очередном заседании думы города Сургута.

1. Корректировка бюджета 2023 года. Вопрос, который иллюстрирует взвешенный подход администрации при подготовке бюджета Сургута. При верстке главного финансового документа закладываются оценки по доходам и расходам, причем принято делать это по принципу «надейся на лучшее, готовься к худшему». По ходу года бюджет уже корректируют по фактическим значениям. Например, сегодня эта корректировка обусловлена увеличением реальных доходов бюджета на 600 миллионов рублей за счет роста сбора налогов на доход горожан (т.е. зарплаты у нас росли быстрее прогноза) и снижения расходов на обслуживание муниципального долга, а также переноса строительства ряда объектов НТЦ на 2025 год.

2. Принят бюджет на 2024-2026 года. Подробнее о нем мы поговорим чуть позже, но, если коротко, бюджет вновь будет рекордным по доходам (почти 41 млрд руб.), расходы при этом остались на уровне прошлого года – 42,6 миллиарда, дефицит 1,6 млрд рублей. Традиционно самое объемное направление – образование (22 млрд руб.), далее идут транспорт (5 млрд), культура, спорт, ЖКХ, комфортная городская среда – от 1,5 до 2 млрд. рублей. Ознакомиться с проектом и внести свои предложения можно было в рамках публичных слушаний в начале декабря.

3. Актуализирована Стратегия социально-экономического развития Сургута до 2050 года (ранее стратегия смотрела вперед лишь до 2020 года). Документ этот программный и очень объемный, пожалуй, тоже заслуживает отдельного обзора. Пока же приведу одну цитату: «По сравнению с 2023 годом общий объем отгруженных товаров и услуг должен вырасти на 64 процента. В 2036 году ожидается достижение нормативной обеспеченности населения всеми видами объектов социальной сферы. В 2050 году город должен окончательно превратиться в город с диверсифицированной экономикой и высоким уровнем человекоцентричности. Ожидается, что экономика вырастет почти в 3 раза, а население превысит 500 тысяч человек». Что ж, запомним, будем верить и ждать.

Подробнее со стратегией горожан знакомили также в начале декабря.

4. Для горожан, потерявших кров из-за пожара или наводнения, увеличивается размер дотации от города на аренду временного жилья до 20 и 30 тысяч рублей в зависимости от размера семьи.

5. Внесены изменения в правила благоустройства города касающиеся выгула домашних питомцев. В частности: теперь выгул животных будет запрещен на территориях дошкольных и образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, медицинских организаций, на территориях религиозного назначения, на детских игровых и спортивных площадках. При этом вызвавшее споры на публичных слушаниях предложение запретить выгул в «местах отдыха» из проекта решения было исключено.

6. Внесены поправки в соглашение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения. В частности сокращен срок, за который должны быть реконструировано наружное освещение – до 380 дней (ранее было 30 месяцев), и уточнено количество светильников.

7. Дума назначает публичные слушания по внесению изменений в Устав города Сургута. Горожане смогут будут высказаться по поводу уточнения полномочий города в области молодежной политики и смены схемы публикации нормативных актов и прочих официальных документов. Если сейчас эти документы должны публиковаться в первую очередь в бумажном издании «Сургутские ведомости», в случае принятия поправок основным станет интернет-ресурс «Официальные документы города Сургута».

В январе очередных заседаний думы не будет, но это не значит, что депутаты отправляются на каникулы. Например у же в следующий понедельник парламент соберется для принятия точечных изменений в Генеральный план города.