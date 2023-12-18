Что будет с рынком недвижимости после ужесточения условий для льготной ипотеки

Правительство ужесточило условия предоставления льготной ипотеки: максимальный размер кредита во всех регионах понижен до 6 млн рублей, первоначальный взнос по субсидируемым кредитам на новостройки увеличен до 30 процентов, введен принцип единовременной выдачи: одна льготная ипотека в одни руки. В бочке дегтя есть и ложка меда – для дальневосточной и арктической ипотеки лимит кредита увеличен с 6 до 9 миллионов рублей. А ведь раньше «туда» отправляли людей бесплатно...

Документ вступает в силу через семь дней после его подписания (23 декабря 2023). Теперь главный вопрос — к чему все это приведет? Ждать ли охлаждения на рынке недвижимости?

Начнем с того, что спрос уже падает. На фоне повышения ставки Банком России ежемесячный платеж за последние четыре месяца вырос на 25%, и очевидно, что многим это не по карману. Кроме того, платеж по ипотеке на вторичном рынке сегодня стал критически выше стоимости аренды. Например, в Казани 70-80 тысяч рублей против 35-40 тысяч рублей за съем однушки. Поэтому неудивительно, что, по данным Домклик, в ноябре россияне взяли 122,9 тыс. ипотечных кредитов, что на 7,9% меньше, чем в октябре. Однако пока этого недостаточно. Число выдач кредитов все еще превышает показатели ноября 2021 и 2022 годов (82,6 тыс. и 89,4 тыс. соответственно) и марта – июля 2023 года (103-115 тыс.), отсюда и ужесточение условий.

Итак, как же новые меры скажутся на рынке?

По мнению аналитиков ЦИАН, инициатива лишит рынок 25-30% потенциальных покупателей, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля доступных квартир сократится на 40%. Я бы сказал больше. Фактически в Москве и Питере закрыли льготную ипотеку, так как нет жилья в новостройках дешевле 6 млн рублей. Но это мы увидим позже, а вот на будущей неделе я не удивлюсь, что резко подскочат заявки на льготную ипотеку. Наверняка многие попытаются запрыгнуть на уходящий поезд...

Чего еще лишатся граждане после ужесточения мер?

Возможности «спекулировать». Станет гораздо дороже провернуть схемы типа взять кредит под 6-8% и положить его на депозит под 15-17% или накупить однушек и сдавать их посуточно, а то и просто выгодно перепродать квартиру, используя «ипотечное плечо». Все это не приведет к обвалу цен на рынке недвижимости или аренды жилья, но возможностей заработать за счет государства станет меньше.

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