Почему «Слово пацана» — несвоевременное кино

Безусловно, кино, вино и домино, а также компьютерные игры, музыка не могут запустить такой массовый тренд, как разгул подростковой преступности, однако, похоже, он у нас в любом случае на носу, и очень популярный ныне сериал «Слово пацана» становится неким импульсом для его запуска.

Не основным, но таким вспомогательным, причем очень ярким: уже вижу новости о том, что подростки сбиваются в стаи и делят районы на свои и чужие. Да, они это делают по приколу, но сейчас этот прикол вполне может означать вход в настоящую, взрослую преступность. Для сравнения: в сытые нулевые аналогичные импульсы подавали те же «Бригада» и «Бумер», но они были недостаточны; малолетние поклонники Саши Белого поигрались в парней в плащах — и повзрослели, переродившись в офисных клерков. Сейчас все по-другому.

Значит ли это, что снимать «Слово пацана» не стоило? Думаю, не стоило.

По крайней мере, сейчас — точно не стоило.

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