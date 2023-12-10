Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с днем рождения Югры

Дорогие земляки!

Сегодня наш регион отмечает 93-й день рождения. Мы живём в автономном округе сильном во всех смыслах. Югра объединила представителей почти 140 национальностей. Здесь почитают многовековые традиции и культуру.

Югра уже многие годы остаётся лидером по объёму добычи нефти в стране. Югорчане – трудолюбивые люди, которые созиданием славят не только родные города, регион, но и Россию в целом.

Югре желаю процветания, а каждому из вас – крепкого здоровья!

А про Югру в стихах пусть расскажут юные сургутяне.