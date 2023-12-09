Экономика России пока едет на бюджетных вливаниях, долго это продолжаться не может

Увидел хорошую новость – Росстат констатировал снижение уровня бедности в России в третьем квартале до 10,2%. Постойте, ну если ситуация с доходами улучшается, то почему же закредитованность населения и, главное, просроченные платежи растут как не в себя? Это у нас что – два разных таких народа имеется? У одного растут доходы и падает уровень бедности, а другой все больше и больше в кредиты залезает?

Внимательно анализирую тему снижения уровня бедности. Что там? Речь идет лишь о том, что число граждан с доходами ниже 14 392 рублей сократилось до 14,8 млн человек с 15,3 миллионов. Насколько это «много» рассказывать я не буду, вы сами видели цены в магазинах и все отлично знаете.

Как верно заметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, «чтобы жить, а не выживать», россиянам нужно не менее 100 000 рублей. Для того чтобы начать откладывать деньги на отпуск и образование детей в будущем, семье нужно не менее 200 000 рублей в месяц. О каком улучшении жизни тогда идет речь?

Кроме того, не будем забывать, что в третьем квартале рубль обесценился более чем на 10,5%, да и цены на все, от квартир до зубной пасты выросли. Словом, статистика – она штука творческая. А еще более творческими бывают варианты ее трактовок.

Какие для меня будут несомненные индикаторы роста доходов населения?

1. Стабильный рост среднего класса. То есть числа тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц.

2. Рост числа тех, кто приобретает товары длительного пользования.

3. Рост среднего чека в магазине и ресторане, обгоняющий инфляцию.

4. Рост количества населения, позволившего себе нормальный отдых.

5. Прирост числа квадратных метров на душу населения. Снижение процента ветхого жилья.

6. Наконец, верный индикатор – повышение темпов рождаемости.

Все это, я помню – было у нас в начале-середине 2000-х. Вот увижу все это, реально поверю, что народ стал жить лучше.

Теперь вопрос – за счет чего можем получить вот это все, вышеперечисленное? Только лишь за счет роста госрасходов? Да на них, пардон, далеко не уедешь. Государство не может бесконечно увеличивать свои расходы. Да и как мы все прекрасно понимаем, повышение расходов государства – это прямая дорога в инфляционную петлю.

Какой выход?

Структурные реформы экономики. Пойдут они – скажу, что появилась реальная долгосрочная причина для того, чтобы народ жил лучше и, главное, чтобы поменялся тренд на огосударствление всего сущего. А в текущих условиях… ну повысим мы зарплаты. Так это повышение моментально будет съедено растущими тарифами и инфляцией. Для экономики все это означает, что, когда государственные стимулы закончатся, рост быстро замедлится. А в какой-то момент нам НЕИЗБЕЖНО придется сокращать госрасходы.

Так что… времени на то, чтобы менять свою экономику у нас не так и много. Иначе рапортовать будем не о сокращении бедности в итоге, а о ее увеличении. А этого бы не хотелось.

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