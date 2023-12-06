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​В России объем нераспроданного жилья достиг рекорда. Нас ждёт катастрофа? (Нет)

Что стоит за цифрами о рекорде нераспроданного жилья в России

​В России объем нераспроданного жилья достиг рекорда. Нас ждёт катастрофа? (Нет)
Фото pixabay.com

В России объем нераспроданного нового жилья достиг рекордных 67%. Катастрофа? Наконец-то пузырь лопнет, а цены на жилье рухнут? Что вообще значит 67% нераспроданного жилья или 33% проданного – это много или мало?

На самом деле, это зависит от степени готовности жилья. Если все жилье построено, нового не строится, то 33% распроданного жилья – это катастрофа. Готовые дома стоят на две трети пустые, строительство не окупилось. Если жилье только начали строить, а уже треть распродали, то это просто праздник. Спрос явно превышает предложение.

Поэтому важен не только показатель распроданности, но и строительной готовности жилья. Низкий показатель распроданности не проблема, если большинство строительства в начальной стадии. Времени для продажи еще много.

Что сейчас в нашем жилищном строительстве?

На 01.11.2023 распроданность жилья составляла 33%, а готовность жилья 43%. Их соотношение составляет 77%. Нормальный уровень – 70%, то есть текущий показатель лучше нормы. Поэтому сейчас рекорд нераспроданного жилья – это индикатор рекордных запусков новых проектов. Жилье не распродано, потому что его только начали строить.

Не доверяйте ярким новостным заголовкам – они просто хорошо продаются. Пузыря на рынке недвижимости я не вижу, обвала цен не жду. Ну а что касается появившихся в последнее время прогнозов насчет того, что скоро ждем коллапс на рынке жилья. Что еще немного, и… ужас, ужас. Знаете, наш народ обожает такого рода прогнозы. Спрос на то, что все будет кошмар, и все завтра умрут, на порядок выше спроса на все остальное. Главное – собрать аудиторию. Обеспечить большие просмотры. Хайп. А еще лучше – научно-обоснованный хайп.

Ну а если все же ничего страшного не происходит? Тогда те, кто обещали его, объясняют, что просто… еще не время. Возникли объективные причины… Повезло, наконец. Переключаются на другие возможные «ужас-ужас». Ну, или, на худой конец, говорят… Мы ВСЕ ошиблись. Бывает.

Ну а если все же плохое происходит… вот тогда… Орден Великого Орла-провидца на грудь. Предупреждали же! Эх… завидую таким людям. У меня так не очень получается.

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