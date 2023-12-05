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Почему смещение югорского семейного капитала на второго ребенка – хорошее решение

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Фото dzen.ru

Пара слов о решении Натальи Комаровой перевести югорский семейный капитал с третьего на второго ребенка и последующих.

Во-первых, явно позитивный момент в том, что эта выплата практически безусловна, то есть ее могут получать все зарегистрированные в регионе граждане России после рождения ребенка. Все эти любимые бюрократией игры в «критерии нуждаемости», по которым определяется большинство льгот и мер поддержки – это не более чем залог трудоустройства и дохода для десятков тысяч чиновников, которые «проверяют», а, по сути, перекладывают бумажки. В этом смысле семейный капитал в Югре – правильный.

Во-вторых, индексация суммы со 150 до 177 тысяч рублей – это приятно и полезно.

В-третьих, окружные власти, по сути, расширением регионального семейного капитала отчасти закрывают «дыру», образованную федеральным решением. Тут надо подробнее.

Дело в том, что раньше общероссийский маткапитал давали на второго ребенка и далее, и это было довольно эффективно для стимулирования рождаемости. Считается, что если поженившаяся молодая пара не принципиальные чайлд-фри (это, кстати, еще не признанное экстремистским международное движение? Ничего, скоро будет) и не имеют сильных проблем со здоровьем, то первого ребенка они родят с высокой долей вероятности. Вопросы начинаются далее. И как раз федеральный маткапитал в его изначальном виде подталкивал уже состоявшихся родителей ко второму и последующим детям, как бы намекая им: «Смелее, деньгами поможем». Для многих это становилось аргументом.

С 2020 года основная «тяжесть» федерального маткапитала сместилась на первого ребенка. Получилось, что в 2020 году за рождение первого ребенка можно было получить 466 тысяч рублей. Если же эта сумма уже была выбрана, то за второго маткапитал составил бы всего 150 тысяч рублей. Сейчас деньги другие, но принцип тот же: в 2024 году за первого ребенка можно получить 631 тысячу, в этом случае выплата на второго составит 203 тысячи.

Вот и выходит, что второе рождение уже не выглядит настолько привлекательным с точки зрения государственной поддержки. В этом смысле семейный капитал Югры подставляет плечо и дает возможность получить на второго ребенка не 203, а 380 тысяч рублей (специально подгоняли под круглую сумму, интересно?) – уже что-то более существенное. Единственное – не станет ли это одним из факторов для югорчан смелее рожать второго и останавливаться? Это мы узнаем только на практике и через некоторое время.

В конце попрошу умников и доброхотов, особенно, которые с разной степенью успешности завершили свои фертильные приключения, не посыпать голову пеплом и говорить что-то вроде: «Детей же надо рожать ради семьи, любви и родной страны, а вы тут о деньгах!» Нельзя заставить людей рожать детей, но стимулировать – можно. Конечно, идеальным стимулом была бы стабильная и обеспеченная жизнь без катаклизмов, но за неимением оной – наиболее эффективными становятся прямые денежные выплаты. Пока так.


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05 декабря в 22:14, просмотров: 407, комментариев: 0
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