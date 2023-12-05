Неужто нам нечего построить на земле совхоза «Северное», кроме жилья

По функционалу земля совхоза «Северное» – промышленная сельхоззона. И «Спецнефтегастрой» присоединил ее, по сути, к такой же промышленной и хозяйственной зоне, отвоевав место у сплошных болот. С какого перепугу здесь возводить сегодня жилье? Или у нас все инфраструктурные объекты жизнеобеспечения города имеются, что по примеру Москвы мы можем строить жилье и другие крутые вещи?

У нас нет городского автовокзала, а это место даже ранее как-то не рассматривалось, хотя выезд сразу на Нефтеюганское шоссе. У нас нет здания бюро судебно-медицинской экспертизы и полагающейся ему инфраструктуры для проводов жителей города в последний путь. У нас не думают о повышении надежности тепло- и энергоснабжения города. А на месте «Северного» можно разместить мощную распределительную электроподстанцию и объекты третьей магистральной трубы теплоснабжения с ГРЭС в дополнение к двум, обвешанным новогодними гирляндами, трубам, работающим и требующим капитального ремонта.

Между тем авария в Нягани на городской подстанции оставила без электроэнергии 1000 многоквартирных и частных домов, и в городе был объявлен режим ЧС. Авария тоннеля в Бурятии показывает, что надежность ж/д транспорта зависит от критических участков многотысячных ж/д магистралей. Для Сургута это актуально, потому что нас с Большой землей связывает один жд мост в районе Сургута, которому уже 50 лет. Его что, не нужно капитально ремонтировать? Автодорожный мост эксплуатируется 20 лет, и власти округа озаботились строительством резервного второго автомобильного моста. Хотя по смыслу, нужно было бы раньше давно строить второй железнодорожный мост через Обь на жд Тюмень-Сургут-Новый Уренгой.

А тем временем в Сургуте продолжают наращивать строительство жилья, а инфраструктура жизнеобеспечения отстает, причем критическая инфраструктура, сбой которой может вызвать режим ЧС. Однако о повышении устойчивости всех систем жизнеобеспечения чиновники вспоминают лишь «когда петух клюнет». Поэтому зону сельхозугодий совхоза «Северное» следует использовать для городских систем жизнеобеспечения, тем более что это локация находится в промышленной зоне. Какое здесь жилье? Его надо строить в других новых осваиваемых территориях.

Тем более, из опубликованной последней статистики следует, что в России 71 млн м² нераспроданного жилья. Для сравнения: в 1960 году Никита Хрущев построил 60 млн м² жилья по всему СССР, и оно разошлось, как «горячие пирожки из печи». По Сургуту тоже много нераспроданного нового жилья, плюс несколько тысяч предложений из вторичного рынка.

То есть люди вложили в свое время в новое жилье, как в инвестиции, и сегодня несколько тысяч квартир висят и ждут своих покупателей. Нехило бы сообщить обывателям, сколько в Сургуте нераспроданного жилья, и почему риелторы упорно рекламируют «пряники» для нового ипотечного строительства? Ладно бы это была реклама жилья нового класса с более высоким уровнем комфортности, а не нынешние человейники.

На фоне избытка предложений жилья в городе, городские чиновники «по заявкам трудящихся девелоперов» продолжают настойчиво навязывать городу еще большее строительство жилья экономкласса. Их, девелоперов, понять можно – «куй железо, пока горячо». Пока есть в городе последние «вкусняшки» земельные. Да и сам участок «Северного» из того разряда «вкусняшек». Ибо земля с теплом, с электроэнергией, с дорогами и прочей инфраструктурой. И без обременения. Красота!

Поэтому девелоперов можно понять, почему обанкротили «Северный». Но как можно понять городских чиновников, которые уже сегодня не имеют резерва земли в городе для строительства социальных объектов и инфраструктуры жизнеобеспечения? Невзирая на грядущий новый Генплан города. Где, может быть, будет указано, что пора бы строить большую городскую пиковую котельную, такую, как на Мира, а может и мощнее. Может, и не надо тогда тянуть третью трубу с ГРЭС, с ее обрешетками и гирляндами, и делать в городе децентрализованное теплоснабжение.

Что для этого надо? Немного. Все есть: и участок земли в зоне сельхозугодий, и газ, и вода. Легко замутить котельную на новые строящиеся районы города, потому что тянуть от «Северного» по Нефтеюганскому шоссе и Тюменскому тракту вплоть до Солнечного можно без проблем. Можно на «Северном» построить по новому Генплану и электроподстанцию большой мощности (в десятки раз большую, чем «Зеленая»), и тогда воздушные ЛЭП, минуя город, по Нефтеюганскому шоссе и Тюменскому тракту можно тянуть в Западный и Восточный районы города. Или я, пардон, ошибаюсь, и повышение надежности электроснабжения и теплоснабжения города сегодня не актуально?

И что, того, что «дядя», вернее Александр Леонидович Сидоров, построил 20 лет назад, достаточно? Или что построенного теплоснабжения города «дядей Новицким» достаточно и оно уже не работает на пределе? Если да, то пример вам города Нягань, господа, ответственные за критическую инфраструктуру города. Поэтому земля «Северного» – это последний НЗ города и его последняя надежда. И разбазаривать ее на «хотелки» девелоперов не только нецелесообразно, но и преступно.