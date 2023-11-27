Как в советское время в Сургуте закрыли жилищный вопрос, и почему сейчас получается хуже

Любая стратегия города или страны начинается и заканчивается реализацией потребностей человека. Чтобы человек смог заглянуть в эту стратегию и сказать себе: «Да, это то, что мне нужно для жизни в этом городе или в стране». Что в этом городе есть перспектива жить мне, моим детям и даже моим внукам. Чтобы и я свою семейную стратегию мог внести коррективы под городскую стратегию на перспективу двадцати и более лет. А «сидеть на чемоданах» и гадать на «кофейной гуще» о своих перспективах жизни в городе, что может вызывать напряжение в себе, в семье и плодить идеологию временщиков, никому не нужно.

Конечно, в стратегии города должна быть полная ясность каждому его жителю о его трудовой занятости, о развитии жилищного строительства, о развитии социально-культурной инфраструктуры. Хотя Сургуту с перспективами жизни в городе всегда как-то везло, как ни одному другому городу РФ, имея в виду прежде всего его советский период развития.

В то время в Сургут ехали со всей страны только потому, что здесь были колоссальные перспективы жизни. Перспективы и в карьере, и в получении жилья, и в повышении материального статуса. Впрочем, люди первой волны из первопроходцев (1960-1980 гг.) интересовались прежде всего делом, ради которого они сюда и ехали. Был у них невероятный профессиональный интерес к делу, а деньги, жилье, почет и слава были где-то там, на втором-третьем месте. Они то и смогли сдвинуть маховик развития города с места. Потом пошла вторая волна (1980-1990 гг.), приехавших в город на постоянное место жительства. Они были тоже люди высокого профессионализма, но для них город мог уже предоставить и благоустроенное жилье, и необходимую социально-культурную инфраструктуру.

По воспоминаниям Николая Григорьевича Аникина, председателя Сургутского горисполкома в 1980-1983 гг. и первого секретаря горкома партии 1983-1990 гг., в эти годы ежегодно в город приезжали 20-25 тысяч новых жителей. Так что за 80-е годы город вырос с 100 тыс. населения до 256 тысяч в 1990 году.

На 80-е годы приходится и пик строительства качественного и комфортного жилья в объемах до 300 тысяч м² в год. При этом, по воспоминаниям Николая Аникина, в городе было 38 тысяч балков, вагончиков и прочего временного жилья. Высокие темпы строительства жилья резко повысили потребность в школах, детсадах, больницах, поликлиниках. Когда-то Николай Аникин и Александр Сидоров радовались, придя на торжественные линейки в сданные две новые школы в 11 мкр. Но увидев очередь первых классов от «а» до последних букв алфавита, радость их как-то сдулась, вернее потускнела. Они поняли, что школы надо строить и строить.

Строительство школ и детсадов всегда было особой головной болью у городских властей во все времена, начиная с первой капитальной школы №5 в 2 мкр поселка нефтяников, которую ввели 1 сентября 1967 года. По воспоминаниям председателя Сургутского райкома Профсоюзов работников нефтяной и нефтехимической промышленности Виктора Ивановича Шеломенцова, ему пришлось организовать хозяйственный актив города, чтобы они пришли в резиновых сапогах, чтобы переносить первоклашек через дорогу на торжественную линейку. Как видите, дорог тогда еще не было, ничего еще не было, а школу типовую на 960 мест в кирпичном исполнении построили и открыли. Но главное в стратегии развития города того времени было — это строительство благоустроенного и комфортного жилья.

Сургут не застал периода строительства в стиле сталинского ампира и советского конструктивизма. Не застал он строительства соцгородков по проектам иностранного архитектора А. Мая. Типичным для которых было парадный центр, элитное жилье («сталинки») для привилегированных слоев населения, бараки и общежития для рабочих. Так был спроектирован и строился заполярный Норильск.

Сургут начал свою строительную историю жилья в архитектурном стиле советского модернизма в октябре 1966 года, когда была заселена первая капитальная панельная пятиэтажка по проспекту Набережному, д. 46. Конечно, этот дом был не плодом трудов разработчиков стратегии из городских советских чиновников. Стратегией развития города Сургута, как и всех городов страны, занимались на Старой площади (где сидит сегодня Сергей Владленович Кириенко из администрации президента РФ). А разрабатывали ее более детально в Госплане (где сейчас сидят депутаты Государственной Думы). А центральные министерства и ведомства страны стремились досрочно эти планы исполнить. А на местах местные исполнительные комитеты, городские депутаты, ресурсов не имели, и они, как профсоюзы, контролировали ход выполнения стратегии развития города: жилья, школ, детсадов и поликлиник. Да и народ в лице их профбоссов следил за этим процессом, как выгодоприобретатель.

Роль сургутских профсоюзов в таком контроле за жилищным и социально-культурным развитием города была огромна, и ее трудно было бы переоценить. Можно еще раз напомнить о наших сургутских профсоюзных лидерах. С момента создания НГДУ «Сургутнефть» в 1964 году профсоюзным лидером там был Николай Никитович Горлов. В марте 1967 года был создан райком профсоюза работников нефтяной и нефтехимической промышленности. Первым председателем его был избран Виктор Иванович Шеломенцев, который руководил райкомом с 1967 по 1974 гг.

С 1974 по 1980 гг. райком профсоюза возглавлял Федор Петрович Красноперов. В 80-е годы у руля стояли известные сургутянам В. И. Рарицкий и Н. А. Криволапов. В марте 1977 года в ПО «Сургутнефтегаз» была создана объединенная профсоюзная организация, председателем которой был избран Александр Махортов. В 1980 году был создан объединенный профком объединения «Сургуттрансгаз», во главе которого стоял известный сургутянам Владимир Петрович Ивашкеев. Из нашего времени многим сургутянам известна председатель райкома профсоюзов работников нефтяной и газовой промышленности Альбина Алексеевна Цыкина, которая находилась у руля в райкоме в трудный период с 1995 по 2023 гг.

Почему я назвал лидеров профсоюзов всех поименно? Потому что город должен знать своих героев, которые «бросались на амбразуры» для обеспечения бытовых, жилищных и социально-культурных условий жизни сургутян того времени.

Ну да ладно, вернемся к «нашим баранам».

Жилье массово начали строить в Сургуте по генплану сначала НИПИ «Башнефть», а затем передали эстафету московскому «Гипрогору». С 1979 года соперничество между Москвой и Питером за Сургут разрешилось в пользу ЛенНИИПградостроительства, который разработал генплан Сургута 1979 года, который в дальнейшем дополнился и корректировался. Заслуга этого института в том, что он объединил город по полицентрической модели.

В архитектурном плане город строился по принятому официальному архитектурному стилю советского модернизма, отличающемуся аскетизмом и отсутствием архитектурных излишеств. Отдельные жилые здания могли быть оригинально покрашены, применены мозаики и сделаны поворотными, но не более того. Из общественных зданий в городе в стиле советского модернизма с элементами конструктивизма был построен лишь Сургутский железнодорожный вокзал.

Между тем в 1954 году на своем знаменитом совещании по строительству жилья Никита Хрущев раскритиковал строительство сталинских соцгородков за архитектурные излишества, а 5 ноября 1955 года он подписал знаменитое постановление об устранении архитектурных излишеств в строительстве жилья в стране. Тем самым он дал старт архитектурному стилю советского модернизма, отличающегося аскетизмом, простотой и экономичностью. Достаточно сказать, что себестоимость 1 м² жилья в «хрущевке» первых массовых серий стоила 100-130 рублей. А рекорд строительства четырехподъездной «хрущевки» когда-то составил 5 суток. В 1960 году было построено 60 млн м² жилья типовых панельных «хрущевок».

По мнению архитектурного сообщества страны, с 1955 года архитекторы и инженеры при данном архитектурном стиле в стране стали не нужны. Продолжая мысль о целесообразности стратегии строительства массового и аскетичного жилья в виде панельных пятиэтажек, можно сказать, что это была временная мера на 25 лет, потому что согласно справке, данной Хрущеву, городское население проживало в 200 млн м² жилья, из которых 18 млн м² были бараки, а на одного человека там приходилось 4-6 м² жилой площади. Задача за 20 лет переселить их из бараков, коммуналок и подселений десятки миллионов семей можно было бы решить с помощью индустриализации строительства и внедрения экономичных проектов жилых домов. Нужно ли говорить, что в тот период разработкой и экспериментальным строительством панельных «хрущевок» занимались десятки проектных институтов страны. Было создано 400 заводов железобетонных изделий. В результате эксперимента к массовому строительству жилья было отобрано 13 проектов жилых пятиэтажных домов.

Наиболее распространенными стали проекты 1-464, пятиэтажка с 1,2,3-комнатными квартирами, без лифта, мусоропровода, совмещенной кровлей и совмещенными санузлами. Аналогичные показатели имеет и проект 1-467, 1-335 и другие. В Сургуте построены сотни домов таких серий проектов с 1965 по 1980 гг. В чем же их ценность для Сургута? Не имея собственного завода КПД, город смог построить несколько жилых микрорайонов из привозных панелей и снять остроту жилищной проблемы.

Тем временем, оглядев построенные микрорайоны панельных и кирпичных пятиэтажек, общественность и архитекторы пришли в ужас от безликих, унылых и однообразных городских пейзажей. Было принято постановление об изменении СНиП, и проектные институты начали модернизировать пятиэтажки первых массовых серий. В результате в 1971 году появился проект 1-464А ЦНИИЭП, который внес существенные изменения в серийный пятиэтажный дом 1-464, и даже появились 4-комнатные квартиры. В дальнейшем ЦНИИЭП доработал проект 1-464А до 9-16-этажных секций.

Проект оказался настолько удачным, что его кооперативное строительство встретили на «ура». Кто-то считает, что в те времена квартиру нельзя было купить, и глубоко ошибается. Нужно было лишь два основных условия: нуждаемость в жилье и деньги. Конечно, и там была очередь, но на кооператив очередь была меньше на порядок, чем на бесплатное жилье. Для получения кооперативной квартиры нужно было внести первоначальный взнос в 15-30% и после заселения квартиры оплатить остальное под 0,5% годовых. Площадь покупаемого жилья не ограничивалась. Кооперативы строили 10% всего жилья в стране.

Как видим, дальнейшие серии домов постоянно улучшались. С этой целью были созданы зональные проектные институты, такие как ЛенЗНИИЭП в Ленинграде и СибЗНИИЭП в Новосибирске. Для нас ближе ЛенЗНИИЭП, который создал для Сургута серии домов 112 в 5-9-этажных домах и легендарную, любимую сургутянам серию И-164.07, которую массово выпускал завод КПД Сургутского ДСК.

Для Тюмени характерна серия 111-97 девятиэтажных панельных жилых домов, выпускаемых Тюменским ДСК. В Сургуте и Тюмени распространена также серия 86 девятиэтажных жилых домов в кирпичном исполнении. В новых сериях домов обычно увеличивалась площадь кухни до 12 м², появлялись мусоропроводы, лифты и даже грузовые, раздельные санузлы и повышалась высота потолков. И самое главное, что это жилье строилось для семей независимо от социального статуса. В этих домах на одной площадке соседствовали и руководители, и инженеры, и интеллигенция, и рабочие, и пенсионеры.

К примеру, в Сургуте на 1980 год в городе было 2 главка, 12 производственных объединений и 32 строительных треста, и при этом не было «долины нищих». Все проживали в типовых жилых домах массовых серий. А жители дома соседством с директором извлекали некоторые преференции по благоустройству двора и текущему ремонту подъездов, как минимум.

Так получилось, что стратегия интенсивного развития города закончилась, и с ней закончился период «сургутского шовинизма», заключающегося в исключительности города по отношению к округу, к области и к соседним городам. «Святое место пусто не бывает», и на наше место пришел филиппенковский «югорский шовинизм», который не дает сегодня реализовать потенциал города и создать реальную «Стратегию города на перспективу 2036-2050 гг.»

Поэтому стратегия строительства жилья в городе продолжает дело строительства первых пятиэтажек массовых серий с учетом поправок на время. Сохраняется безликость, однообразность и серость новых жилых районов, несмотря на яркую раскраску высотных домов-муравейников. Ипотечное строительство не позволяет семьям купить жилье на перспективу роста семьи. Востребованы однокомнатные квартиры, которые не позволяют иметь отдельную детскую комнату семье из трех человек. Жилье строится на среднего потребителя, исходя из спроса его потребителя на дешевый м². Происходит социальное расслоение жилья по этно- и материальному статусу.

Поэтому по сравнению с советским строительством жилья видна деградация жилищной политики в регионе, которая нацелена на максимальное введение квадратных метров без учета качества и квалификации новых жителей города. Возможно, это и есть «кооперация» в новой Стратегии города, но изначально необходимо было бы нужно спросить мнение жителей города об их желании участия в этом «кооперативном движении». До 2036 года далеко, и времени для детализации Стратегии города есть. Ведь по этим лекалам обывателям придется жить более 25 лет.