Зачем сносить уютные избы в ядре центра города?

Гляньте видео. Сургут, конечно, не Суздаль, но тоже на букву С. Как хотите расшифровывайте: старый, снежный, суровый, современный, сохраненный… Я это к чему.

Вот на видео - восхитительный пример сохраненного города, комбинирующего старину и современность.

35 лет назад я начинал свою журналистскую карьеру темой сохранения Старого Сургута. Тогда, в конце 80-х, культурно-средовой проблемой архитектурной политики города было уничтожение традиционного, «старого», Сургута в угоду новым кварталам из пяти- и девятиэтажек в микрорайоне Энергетиков (вот уж проблемы были у Сургута!). Одна из моих первых статей так и называлась - «Уничтожение», о «вовремя» сгоревшей музыкальной школе-памятнике деревянного зодчества. Мы с моим старшим коллегой Иваном Захаровым сделали в конце 1989 года грустный репортаж по улицам исчезающего города - Старого Сургута. И мыслью нашей было - сохранить этот остров удивительной культуры, восстановив здания, оставив в них бытовую жизнь сургутян и превратив целый район в привлекательную для жителей и туристов зону.

Власти тогда пошли более вычурным путем - сгрудили остатки уцелевших деревянных домов вперемежку с «репликами»-новоделами в тесное, зажатое улицей Энергетиков и рекой Саймой место и назвали, нетрудно догадаться, Старым Сургутом. Никаким Старым Сургутом получившийся объект, разумеется, не был, но невероятная популярность у горожан многие годы подтверждает их запрос на такой формат организации города.

Я к чему.

Вот компания «Брусника» планирует забрать под развитие центральную часть Сургута - ядро центра города. Можно сказать: наконец. Но в ядро входит и последний уцелевший деревянный квартал бывшего Старого Сургута - За Ручьем и прилегающие улочки. Зачем сносить, как 35 лет назад, уютные избы (хотя среди них, увы, почти не осталось образцов деревянного зодчества), если можно сделать из этого места отличное продолжение соседнего ИКЦ «Старый Сургут», соседнего парка «За Саймой», да и, опять же, Дом пионеров неподалеку?

Как? А вот на видео показано - как. Улицы, наполненные избами с палисадниками и красивыми фасадами и наличниками. В этих избах - возможно, реальные жильцы (может, муниципальные арендаторы - учителя, медики, служащие), возможно, мастерские и школы, возможно, что-то из сферы услуг, туризма и общепита. Настоящий «живой», не музейный, микрорайон восстановленной традиционной старой застройки с современным наполнением.

Я не говорю о техническом и юридическом способе реализации - они есть, проработаны и успешно реализуются, достаточно применить опыт Тюмени, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар и того же Суздаля.

Я об идее. А идея прекрасна. И это отличный способ потренироваться властям в состязании с девелопером и предложить такие встречные условия сотрудничества, которые придадут застройщику не только новых проблем, но и профессионального вызова, а город станет только лучше и продемонстрирует, что его интеллектуальных сил хватается не только на массовое однотипное унылое жилье . Причем на многие десятилетия вперед.