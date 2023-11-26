Зачем сносить уютные избы в ядре центра города?

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dvkw/S3jIcRae9C1IppkE6PhV/sEYKG/XO0O8tcrmHANRUP7JMcTgdUbO21WEUJRnBjwkfMAsgNIKoQdMMaaxgQ2oXHBGIILnAPfilDKLpZ1y4H9qP7x1USTFL5K2PJw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dvkw/S3jIcRae9C1IppkE6PhV/sEYKG/XO0O8tcrmHANRUP7JMcTgdUbO21WEUJRnBjwkfMAsgNIKoQdMMaaxgQ2oXHBGIILnAPfilDKLpZ1y4H9qP7x1USTFL5K2PJw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=qwEAKvmgsC2wL+QEcn3G5HtY89zeswzefBejh0E47fq91n/0ai0qGt0JxB5egH1WWLw3bSHBURhqW4iYDzvgrWpTTShHgYsIOOLqNwwRxJdd5H4rUtZLOO37xucSqFXx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=qwEAKvmgsC2wL+QEcn3G5HtY89zeswzefBejh0E47fq91n/0ai0qGt0JxB5egH1WWLw3bSHBURhqW4iYDzvgrWpTTShHgYsIOOLqNwwRxJdd5H4rUtZLOO37xucSqFXx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=qwEAKvmgsC2wL+QEcn3G5HtY89zeswzefBejh0E47fq91n/0ai0qGt0JxB5egH1WWLw3bSHBURhqW4iYDzvgrWpTTShHgYsIOOLqNwwRxJdd5H4rUtZLOO37xucSqFXx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=qwEAKvmgsC2wL+QEcn3G5HtY89zeswzefBejh0E47fq91n/0ai0qGt0JxB5egH1WWLw3bSHBURhqW4iYDzvgrWpTTShHgYsIOOLqNwwRxJdd5H4rUtZLOO37xucSqFXx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dvkw/S3jIcRae9C1IppkE6PhV/sEYKG/XO0O8tcrmHANRUP7JMcTgdUbO21WEUJRnBjwkfMAsgNIKoQdMMaaxgQ2oXHBGIILnAPfilDKLpZ1y4H9qP7x1USTFL5K2PJw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dvkw/S3jIcRae9C1IppkE6PhV/sEYKG/XO0O8tcrmHANRUP7JMcTgdUbO21WEUJRnBjwkfMAsgNIKoQdMMaaxgQ2oXHBGIILnAPfilDKLpZ1y4H9qP7x1USTFL5K2PJw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjdkGKJQ
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,8133   EUR  96,9187  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

​Одноэтажный Сургут

Зачем сносить уютные избы в ядре центра города?

Гляньте видео. Сургут, конечно, не Суздаль, но тоже на букву С. Как хотите расшифровывайте: старый, снежный, суровый, современный, сохраненный… Я это к чему.

Вот на видео - восхитительный пример сохраненного города, комбинирующего старину и современность.

35 лет назад я начинал свою журналистскую карьеру темой сохранения Старого Сургута. Тогда, в конце 80-х, культурно-средовой проблемой архитектурной политики города было уничтожение традиционного, «старого», Сургута в угоду новым кварталам из пяти- и девятиэтажек в микрорайоне Энергетиков (вот уж проблемы были у Сургута!). Одна из моих первых статей так и называлась - «Уничтожение», о «вовремя» сгоревшей музыкальной школе-памятнике деревянного зодчества. Мы с моим старшим коллегой Иваном Захаровым сделали в конце 1989 года грустный репортаж по улицам исчезающего города - Старого Сургута. И мыслью нашей было - сохранить этот остров удивительной культуры, восстановив здания, оставив в них бытовую жизнь сургутян и превратив целый район в привлекательную для жителей и туристов зону.

Власти тогда пошли более вычурным путем - сгрудили остатки уцелевших деревянных домов вперемежку с «репликами»-новоделами в тесное, зажатое улицей Энергетиков и рекой Саймой место и назвали, нетрудно догадаться, Старым Сургутом. Никаким Старым Сургутом получившийся объект, разумеется, не был, но невероятная популярность у горожан многие годы подтверждает их запрос на такой формат организации города.

Я к чему.

Вот компания «Брусника» планирует забрать под развитие центральную часть Сургута - ядро центра города. Можно сказать: наконец. Но в ядро входит и последний уцелевший деревянный квартал бывшего Старого Сургута - За Ручьем и прилегающие улочки. Зачем сносить, как 35 лет назад, уютные избы (хотя среди них, увы, почти не осталось образцов деревянного зодчества), если можно сделать из этого места отличное продолжение соседнего ИКЦ «Старый Сургут», соседнего парка «За Саймой», да и, опять же, Дом пионеров неподалеку?

Как? А вот на видео показано - как. Улицы, наполненные избами с палисадниками и красивыми фасадами и наличниками. В этих избах - возможно, реальные жильцы (может, муниципальные арендаторы - учителя, медики, служащие), возможно, мастерские и школы, возможно, что-то из сферы услуг, туризма и общепита. Настоящий «живой», не музейный, микрорайон восстановленной традиционной старой застройки с современным наполнением.

Я не говорю о техническом и юридическом способе реализации - они есть, проработаны и успешно реализуются, достаточно применить опыт Тюмени, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар и того же Суздаля.

Я об идее. А идея прекрасна. И это отличный способ потренироваться властям в состязании с девелопером и предложить такие встречные условия сотрудничества, которые придадут застройщику не только новых проблем, но и профессионального вызова, а город станет только лучше и продемонстрирует, что его интеллектуальных сил хватается не только на массовое однотипное унылое жилье . Причем на многие десятилетия вперед.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 14:47, просмотров: 399, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=uK2+0KFcAEQNjdBDv/LOTXr49LU0q3F+AZbScePPBd7Kv4TnEd/2ERTWOk4f8yYVHBi8AcRb0chluAlZQ7r4XAoGaMjg0QqmFXkfZaGe54mKLn9PC/8Hn+5pica2fJJBpr76P2oEoYNgwgO+CW4dHw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=uK2+0KFcAEQNjdBDv/LOTXr49LU0q3F+AZbScePPBd7Kv4TnEd/2ERTWOk4f8yYVHBi8AcRb0chluAlZQ7r4XAoGaMjg0QqmFXkfZaGe54mKLn9PC/8Hn+5pica2fJJBpr76P2oEoYNgwgO+CW4dHw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=uK2+0KFcAEQNjdBDv/LOTXr49LU0q3F+AZbScePPBd7Kv4TnEd/2ERTWOk4f8yYVHBi8AcRb0chluAlZQ7r4XAoGaMjg0QqmFXkfZaGe54mKLn9PC/8Hn+5pica2fJJBpr76P2oEoYNgwgO+CW4dHw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=uK2+0KFcAEQNjdBDv/LOTXr49LU0q3F+AZbScePPBd7Kv4TnEd/2ERTWOk4f8yYVHBi8AcRb0chluAlZQ7r4XAoGaMjg0QqmFXkfZaGe54mKLn9PC/8Hn+5pica2fJJBpr76P2oEoYNgwgO+CW4dHw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#346 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=uK2+0KFcAEQNjdBDv/LOTXr49LU0q3F+AZbScePPBd7Kv4TnEd/2ERTWOk4f8yYVHBi8AcRb0chluAlZQ7r4XAoGaMjg0QqmFXkfZaGe54mKLn9PC/8Hn+5pica2fJJBpr76P2oEoYNgwgO+CW4dHw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=uK2+0KFcAEQNjdBDv/LOTXr49LU0q3F+AZbScePPBd7Kv4TnEd/2ERTWOk4f8yYVHBi8AcRb0chluAlZQ7r4XAoGaMjg0QqmFXkfZaGe54mKLn9PC/8Hn+5pica2fJJBpr76P2oEoYNgwgO+CW4dHw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#354 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте запустят движение по новому участку улицы Усольцева 404
  2. ​Одноэтажный Сургут 399
  3. В Сургуте с начала года родились почти 5 тысяч детей 345
  4. Два города ХМАО стали самыми популярными для покупки квартиры 344
  5. ​В Югре разыскивают девочек-подростков 339
  6. ​В Сургутском районе убрали свыше тысячи тонн мусора 316
  7. ​Клиентоцентричность, экологичность, судьба социального бизнеса и инвестиции на 6 миллиардов – итоги Югорского экономического форума 255
  8. ​В Югре обсудят вопросы по поддержке семей с детьми 254
  9. Недоставленный югорчанке диван обошелся мебельной компании почти в 400 тысяч рублей 219
  10. Дрифтер из Нижневартовска остался без автомобиля после жалоб горожан 169
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 1795
  2. ​В третьем квартале рост ВВП в России оказался выше, чем в США. Но радоваться рано 1783
  3. ​Вертикаль 1745
  4. ​Не хочу детей, хочу апероль! 1594
  5. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1538
  6. ​В Югре обсудили многополярность мира и участие волонтеров в международных проектах 1487
  7. ​А вот в Иркутске… 1437
  8. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1432
  9. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1395
  10. ​Сбер поделился опытом ESG-трансформации и представил передовые сервисы на Югорском экономическом форуме 1282
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32092
  2. Нечеловеколюбивая тема 31761
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5427
  4. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5406
  5. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 3912
  6. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 3505
  7. ​Всегда — Новый! 3475
  8. Стены помнят. Пока помнят… 3271
  9. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 2767
  10. Умер главный шутник сериала «Друзья» 2723

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика