Сургутянам нужно в человеческом виде донести смысл и основное содержание Стратегии-2050

Не так давно общественный совет Сургута выслушала авторов очередного масштабного документа – стратегии развития города до 2036 года и перспективы 2050 года. Общественникам вроде как все понравилось (почему-то сомнений было мало), и теперь в обозримой перспективе должна пройти презентация этого проекта на широкую аудиторию на публичных слушаниях. И уже после этого стратегия отправится на окончательное одобрение в думу Сургута.

Я занимаюсь журналистикой, то есть работой с информацией, без малого 17 лет. И даже мне читать подобные документы не очень просто и совсем не весело. При этом предыдущие стратегии я читал в рабочее время, так что, в сущности, мне за это платили. От обычного сургутянина, по всей видимости, ожидается, что он вечером отложит дела, поездки с детьми в секции или в магазин за продуктами, и вместо всего этого наносного погрузится в изучение светлых перспектив нашего города. Очевидно, что этим максимум займутся несколько десятков человек на весь Сургут.

А между тем в основной цели стратегии, помимо «комфортной среды и духовно-нравственных ценностей», указана «активная кооперация населения, власти и предпринимательства». То есть хотя бы на словах предполагается, что граждане все-таки нужны во всей этой системе, и было бы не лишним их про эту стратегию спросить. (На самом деле, я более чем уверен – если на «публичку» по стратегии придут десять человек, которые всё поддержат и не будут задавать вопросов – ответственные за дело чиновники только вздохнут с облегчением)

Но если все-таки предположить, что городская власть кровно заинтересована и хочет донести до своих граждан хотя бы базовые посылы стратегии – что бы ей следовало сделать? На самом деле, ничего сверхъестественного, с чем бы не справилась команда информационного обеспечения администрации. Записать серию роликов, в которых бы за считанные минуты раскрывалась суть разных направлений стратегии, типа «Жилье», «Медицина», «Образование» и так далее. Крутить эти ролики на телеканалах и всех социальных сетях, специальную аудиоверсию – на радио. Распространять в общественных местах буклеты, поставить в крупных ТРЦ и университетах информационные стенды, и так далее.

Пока же лично я в группе администрации Сургута увидел, как людям предлагается зайти на страницу стратегии на admsurgut.ru и ее увлеченно читать, чтобы потом высказаться на публичных слушаниях. Эффективность этого богатого инструментария более чем предсказуема.