Как старые «деревяшки» используют в городах, где с трепетом относятся к истории?

В Иркутске деревянные дома отданы предпринимателям под мини-гостиницы и административные здания.

Вероятно, задействован механизм частно-государственного партнерства, или долгосрочной аренды с выкупом, или бессрочного пользования — неважно. Важно, что развалюхи каким-то образом стали интересны частному бизнесу и город получил красивые и функционально наполненные «старые» новые здания деревянного зодчества.

Ну, вы понимаете, к чему я клоню.

Только непонятно, почему этот очевидный подход упорно не реализуется в Сургуте с пресловутым Домом пионеров.