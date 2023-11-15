С алкоголиками у «наливаек» нужно разбираться полиции, а бизнес страдать не должен

Сейчас вновь встал вопрос о том, чтобы ограничить продажу алкоголя в разливных магазинах. Мол, вокруг них собирается разного рода маргинальный и криминальный народец, который пугает честный люд.

Как мне кажется, в первую очередь этим должна заниматься полиция. Ну, серьезно, у нас существует административное наказание за распитие спиртных напитков в общественных местах. Есть штраф за нарушение порядка. А еще начала возвращаться неплохая тема с вытрезвителями. Так почему бы не обязать блюстителей порядка доставлять выпивох прямо туда, а уже с утра с ними разбираться? Разве это проблема – построить маршрут рейда так, чтобы он охватывал те места, откуда чаще всего поступают жалобы?

А закрытие «наливаек» проблему не решит. Сегодня они перестанут работать, и любители выпить переместятся в другие алкомаркеты по соседству. Если завтра закроют и их, то произойдет великая миграция пристрастившихся к спиртному к ларькам. Отберете лицензию у ларьков? Начнут торговать суррогатом подпольно или гнать самогон прямо в квартирах и гаражах, а потом случатся повторения инцидента с массовыми отравлениями или сургутского взрыва самогонного аппарата. Того самого, где у мужчины в квартире стену снесло.

И если вам кажется, что у вас нет такого веселого соседа на лестничной площадке, что ситуация вас минует, вы глубоко заблуждаетесь. Сосед есть, просто он сейчас тусуется у «наливайки».