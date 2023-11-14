Ограничения или отмена абортов не улучшит демографическую ситуацию в России

Иногда поразительные вещи можно услышать в новостях. Например, патриарх Кирилл заявил о том, что «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки», если «научимся отговаривать женщин от совершения аборта». Обсудим.

На самом деле, ничего противоречащего базовой логике в словах главы РПЦ нет. Более того, там много разумного – в том, что нужно именно отговаривать женщину от аборта, безо всяких угроз и «страшилок», и вообще делать это должны обязательно другие женщины в максимально корректной форме. Все это выглядит весьма неплохо. На словах. И на бумаге вполне может выглядеть не сильно хуже. А вот практика, боюсь, будет иной.

Дело в том, что modus operandi российского государства принципиально иной. Оно десятилетиями (на самом деле, наверное, даже столетиями) действовало по принципу: «Если что-то работает не так – это надо запретить. Кто нарушает запрет – бьем дубиной по голове». Хоть один человек вообще верит, что у нас возможна ситуация, когда кто-то будет тихо, спокойно, вежливо, участливо, обходительно разговаривать с женщиной, решившей сделать аборт? При условии, что некоторая часть громкой общественности, депутатов и РПЦ все громче выступают против абортов как таковых, и, вполне вероятно, вскоре к ним присоединиться и исполнительная часть государственной машины. Мне кажется, рассчитывать на это не стоит.

Судя по тому, что в отдельных регионах аборты уже выпадают из списка услуг частной медицины, и тема стремительно раскручивается, мы движемся к какому-то серьезному ограничению, а может, и вовсе запрету на эту процедуру. К сожалению, даже такая «волшебная палочка» с вероятностью 99 процентов не сработает. Максимум, что дает даже полный запрет на аборты – это кратковременный рост рождаемости, а затем народ либо начнет лучше предохраняться, либо найдет способы серые/черные способы избавляться от нежелательной беременности. Это, в свою очередь, повышает риски для женского здоровья.

В общем, какая-то система квалифицированной психологической помощи женщинам, по тем или иным причинам решившим сделать аборт, которую в сущности описал патриарх Кирилл – это очень неплохо. Если выяснится, что российское государство в состоянии сделать нечто подобное, не нанеся тонны сопутствующего урона – я буду несказанно и приятно удивлен. Но логика развития событий такова, что мы скорее получим очередной запрет, который разломает десятки тысяч жизней, прежде чем будет отменен.