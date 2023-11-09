В ноябре в Сургуте пройдут публичные слушания на три важные темы

В ноябре состоятся несколько публичных слушания. Рассказываю о наиболее важных и значимых для нашего города.

10 ноября – обсуждаем правила благоустройства, касающиеся содержания домашних животных.

Хозяев хотят обязать убирать за свои питомцами, а также запретить выгул на территории: объектов социальной сферы, дошкольных и образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, медицинских организаций, на детских игровых и спортивных площадках, религиозного назначения, на кладбищах и зонах отдыха граждан.

13 ноября – а вот эти слушания должны быть интересны уже всем сургутянам!

Будут обсуждаться поправки в правила землепользования и застройки, которые позволят застройщикам при возведении высотных домов увеличить площадь застройки в ТРИ РАЗА, с 15 до 45 процентов от площади участка! Как повлияет такое резкое уплотнение застройки на городской ландшафт, вы сможете уточнить у инициаторов.

29 ноября – обсуждается межевание территория микрорайона «А

Он ограничен с востока ул. Дзержинского, с запада – ул. Григория Кукуевицкого, с юга – Набережным проспектов, с севера – ул. Магистральной. Если вы проживаете в этом районе, и вас не устраивает существующее межевание земли – самое время задать свои вопросы.

Прошу активно участвовать в публичных слушаниях, это наше право и гражданская обязанность. Тем более, в ноябре будут обсуждаться действительно важные вопросы!

Слушания будут проходить в зале заседаний думы города Сургута (ул. Восход, 4) в 18:00, вход свободный, но с собой нужно иметь паспорт.