За последнее время придумали много отвратительных способов уменьшить количество абортов в России

Давно заметила такую тенденцию, что когда дело заходит о подъеме демографии в стране, то начинается конкурс на самый изуверский способ. Сначала предложили разрешить аборт для замужних только после согласия супруга. Потом — сократить срок для прерывания беременности после изнасилования. А теперь представители РПЦ на полном серьезе призывают женщин отказаться от аборта, если беременность произошла после изнасилования.

В голове сразу возникают вопросы. А у нас, простите, в детдомах резко места освободились? Все пустуют? Сирот всех разобрали? Прямо всех-всех?

Мне всегда казалось, что религия – это про человеколюбие. Возможно, по мнению священников, несправедливо «отбирать жизнь» у плода, но, как мне кажется, гораздо более несправедливо лишать этого права тех женщин, которым пришлось пережить насилие.

Сейчас очень много говорят про такие явления, как бэби-блюз и послеродовая депрессия. Первое, кстати, встречается довольно часто – согласно открытым данным, от 40 до 80 процентов женщин сталкиваются с этим уже в первую неделю после появления малыша из-за смены гормонального фона. И вот представьте. Гормоны бушуют, а у вас на руках – нелюбимый ребенок, получившийся в результате изнасилования. Можно много говорить о силе духа, о поддержке со стороны государства и церкви, но дети, как я уже много раз говорила, крайне дорогое удовольствие. Как с моральной, так и с материальной точки зрения. А если произошло такое горе, то очень сложно найти в себе ресурсы для проявления родительской заботы и любви.

Пора признать, что россиянки идут на аборт не из эгоизма и повального нежелания становиться мамами. Очень часто они берут во внимание то, что у них нет жилья, средств и иных возможностей. И это нормально. Каждый хочет дать своему ребенку только лучшее. Мало кого привлекает африканский сценарий, где живут в шалаше и семеро голодных по лавкам. Наше общество пытается брать качеством, а не количеством. И в этом свете решение — рожать или нет, все-таки стоит оставить самой женщине. А не людям, к ней не имеющим никакого отношения.