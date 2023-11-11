Сотрудники в России имеют право отказаться от работы или приостановить её

Сотрудник предприятия может самостоятельно защищать свои права, отказавшись от выполнения работы или приостановив ее. Как это происходит.

Человек вправе отказаться от работы:

– не предусмотренной трудовым договором;

– в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья;

– в случае необеспечения работника средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Для этого необходимо известить работодателя или своего непосредственного руководителя письменной форме. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством:

– при отказе работника от выполнения опасной работы, работодатель обязан предоставить ему другую работу на время устранения такой опасности или оплатить простой;

– при отказе от выполнения работы в случае необеспечения средствами защиты, работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить простой в размере среднего заработка.

Привлекать к дисциплинарной ответственности за отказ в этих случаях нельзя.

Сотрудник также вправе приостановить работу в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом также необходимо известить работодателя в письменной форме. Приостановить работу нельзя при задержке выплаты иных выплат (отпускных, командировочных и пр.). Во время приостановки сотрудник вправе отсутствовать на рабочем месте. Работодатель обязан за этот период выплатить ему средний заработок.

Не путаем самозащиту с защитой нарушенных прав государственными органами, профсоюзами или судом.

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