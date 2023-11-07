Улицы Екатеринбурга обросли снежными мужскими органами – как так вышло

В Екатеринбурге случился забавный городской казус, получивший отражение в медиаполе. Некие шутники слепили из снега мужской половой орган, коммунальщики его благополучно снесли, и это попало в Telegram. После чего еще большие шутники начали лепить подобные «арт-объекты» по всему городу, а представители власти – этим страшно возмущаться, чем только раздули ситуацию. Ее комментирует политолог и депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев.

Просится, стучится, требует явиться пост о символических провалах власти в Екатеринбурге, о карнавализации и сопутствующем, но это очень много букв. Поэтому пока только о снежных фаллосах. По пунктам.

1) Вот точно, что первый снежный член появился спонтанно, как дурацкая шутка. Все пожали плечами. Кто-то улыбнулся. Кто-то покачал головой. Мальчишки. Делать им нечего. Баловство.

2) Ну, написали журналисты и телеграмщики. Не знаю, кто первый. Когда сидишь на зарплате от власти, от ОПС с северных окраин или все-таки независимый, то руки тянутся к буквам. По разным причинам. Хоть что-то. Посмеяться всем хочется. Увидели мелкий прикол.

3) В итоге поехало дальше. По принципу, а мы не хуже. Но члены мельчали. И все завершилось бы мышами. Сошло бы на нет. Но этого не случилось, ибо ум имеет пределы, а глупость безгранична. Фаллическую тему подхватила власть. Зачем?!

4) Власть подхватила тему явно не от ума. И ровно тут народ задумался. А почему? А от чего? Может от того, что это скрытая критика уровня уборки? Критика скользких тротуаров? Неубранных куч снега? Липовых отчетов? И снежные члены пошли далее. Только в путь. Стройными рядами.

5) Дальше – больше. Прозвучала заявка – присылайте фото членов в почту. Ээээ... Да, легко. Хотите членов? Их есть у нас! Начался карнавал.

6) И тут особо и альтернативно одаренный депутат Госдумы решил высказаться. А это уже политизация дурацкой шутки. Оба-на! Депутат Госдумы о снежных членах в каком-то Екатеринбурге! Что может быть веселее? Что еще может так точно характеризовать наш законодательный, прости господи, орган? Госдума и снежный член. Это же просто сказка.

7) И при этом Милонов « членолепов» дегенератами обзывает. Ну, ну... Тут от смеха слезы у всего города смелых, умных и свободных. И даже тем, кто ровно смотрел на дурацкую шутку, пришлось делать выбор. С кем? С Милоновым и Госдумой или с членолепами. Выбор очевиден. Свои ближе. Роднее. Веселее. Правильнее. Ну, не с Милоновым же. Короче, хотите членов? Получайте. По самое нехочу.

Вот люблю свой родной Екатеринбург. Бесячий, свободный, юморной, умный. Нет больше такого. Нигде.