Юрист объяснил, как будет действовать законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком работающим родителям в случае его принятия

Правительство РФ 12.10.2023 года направило в Государственную думу РФ для рассмотрения законопроект, согласно которому предлагается выплачивать пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в полном объеме — в случае, если мать ребенка (или иной родственник, который осуществляет уход за ребенком) досрочно выходит из отпуска по уходу за ребенком или работает во время отпуска у другого работодателя. Объясняет руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Напомним, что сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается на следующих условиях:

— пособие выплачивается до момента достижения ребенком возраста полутора лет в размере 40% среднего заработка;

— получать пособие может один из родителей (или иной родственник, который фактически осуществляет уход за ребенком) при условии, если он находится в отпуске по уходу за ребенком;

— работник может одновременно работать и получать пособие в случае, если работа осуществляется только на условиях неполного рабочего времени или на дому, с оплатой пропорционально отработанному времени. Если работник полностью прерывает отпуск по уходу за ребёнком, пособие не выплачивается.

Таким образом, сейчас можно получать одновременно пособие по уходу за ребенком и заработную плату только при условии, если работа осуществляется на условиях неполного рабочего времени. При этом закон не уточняет, на сколько нужно сократить рабочий день, чтобы получать и пособие, и заработную плату. Ранее Социальный Фонд России пояснял: чтобы получать и пособие, и заработную плату, нужно существенно снизить количество часов работы (около 50%). Иными словами, нельзя, например, снизить продолжительность рабочего дня на один час, поскольку пособие призвано возмещать работнику именно тот заработок, который работник не получает вследствие того, что вынужден вместо работы осуществлять уход за ребенком.

Правительство РФ предлагает отменить это правило. Предполагается, что пособие работник сможет получать в полном объеме, даже если он будет работать на условиях полного рабочего времени или если он будет работать у другого работодателя. В пояснительной записке к законопроекту читаем: «Изменения, предусмотренные проектом федерального закона, направлены на повышение качества жизни лиц, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Проект разработан в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирования их к досрочному (до достижения ребенком возраста полутора лет) выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком».

Правительство РФ также приводит статистику: «В 2022 году 1 699 152 застрахованных лиц находились в отпуске по уходу за ребенком и получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком, из них 142 465 застрахованных лиц, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работали на условиях неполного рабочего времени. Средний размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2022 году составлял 13 576,46 рублей».

Предлагается внести данные изменения в законодательство с 1 января 2024 года.