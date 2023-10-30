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​Видимо, ЦБ считает, что инфляцию разгоняют «разбогатевшие» россияне. Но это не так

Поднятие ключевой ставки не особо повлияет на уровень инфляции в России

​Видимо, ЦБ считает, что инфляцию разгоняют «разбогатевшие» россияне. Но это не так
Фото pixabay.com

На прошлой неделе Банк России удивил, повысив ставку на 200 б. п., до 15 процентов, вместо ожидавшихся 100 б. п. Но, похоже, это еще не конец – в декабре аналитики допускают рост до 16 процентов. Если честно, не очень в это верю. Пользы от такого будет меньше, чем вреда.

Однако разговор у нас с вами сейчас будет не о ставках, а о зарплатах и доходах населения. Одной из причин своей жесткости регулятор назвал «рост реальной заработной платы». В принципе, все логично. После столь серьезного «бюджетного импульса» денег становится больше, население богатее, спрос превышает предложение, цены растут.

В теории все так, но на практике все обстоит, увы, несколько иначе. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан в третьем квартале выросли на 3 процента по сравнению с предыдущим годом, а номинальная среднемесячная зарплата – на 8,4 процента, до 72,8 тыс. рублей. Вот только, как мы недавно выяснили, около 45 процента россиян не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей. У 36 процентов, в свою очередь, зарплата с трудом покрывает основные нужды.

Вывод напрашивается сам собой. Денег становится больше, но по факту ослабить затянутые пояса все равно не удается. Одна из главных причин в этом смысле – ослабление российской валюты. Для сравнения: за десять лет курс рубля упал с 33 за доллар до 94 с хвостиком. То есть практически в три раза. А что у нас с доходами населения за тот же период времени? По факту средний доход в валюте за десятилетие снизился с $925 до $759. А вот цены подросли буквально на все – от коммунальных услуг до зубной щетки в магазине.

Так, автомобиль отечественного производства подорожал с 330 тыс. до 1,2 млн рублей. Стиральные машины и пылесосы выросли в цене на 102 и 108 процентов соответственно.️ И на этом список не заканчивается.

Вот и получается, что, даже если зарплата выросла, скажем, на 20 или на 40 процентов, выезд за границу стал дороже, а покупка недвижимости, автомобилей и бытовой техники – менее доступной.

Каковы последствия?

Ухудшение благосостояния, другими словами, фактическое обнищание населения, очевидно, ударит по рынку спроса во всех сегментах – от недвижимости до продуктов питания. Когда мы поднимаем ставку, мы боремся со спросом. Однако основным инфляционным фактором сейчас являются не «разжиревшие» и желающие тратить свои свежезаработанные деньги граждане, а рост расходов федерального бюджета.

Проблема в том, что замедлять «размах бюджетного импульса» никто не собирается. Более того, новый бюджет предусматривает удвоение общего объема бюджетных расходов России за пять лет. Расходы в 2024 году составят 36,6 трлн, в 2025 году – 34,4 трлн, в 2026 году – 35,6 трлн.

Вывод

Все-таки приоритетом сейчас, очевидно, должна быть не борьба с ростом зарплат и спросом населения, а восстановление доверия к рублю, решение проблемы дефицита на рынке труда и постепенное снижение стимулирования экономики.

Мы переживали, что сидим на нефтяной игле. А вот теперь… присели еще на одну иглу, которая станет основным проинфляционным фактором – бюджетными расходами и субсидиями. И такими темпами слезать с нее будет мучительно больно. Что грустно… опять за счет доходов населения.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 219, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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