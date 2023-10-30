Инцидент в аэропорту Махачкалы – напоминание о том, что агрессия всегда найдет выход

Два слова по следам беспорядков, которые случились этой ночью в аэропорте Махачкалы. Тут хочется вспомнить цитату Василия Ключевского: «История – не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков».

Так вот, есть у нас один урок, который мы никак выучить не в состоянии. Заключается он в том, что зло, агрессию и насилие нельзя запереть в волшебной коробочке и жить спокойно. Оно всегда вырвется наружу и проявит себя в какой-то неожиданной ситуации.

Если общество перманентно пребывает в тревожном состоянии, а государственная информационная политика строится отчасти на накачке одновременно великодержавной гордости и ненависти к большей части окружающего мира, то подобные прорывы внутреннего давления неизбежны.

Чем выше бедность и неблагополучие, тем выше шансы. К слову, многие даже не подозревают, но в последние месяцы регулярные и длящиеся часами, а то и сутками отключения воды, газа или электричества в Дагестане – абсолютно нормальная и уже привычная ситуация. Вот и в Махачкале в тот день, когда случились беспорядки в аэропорту, была отключена вода (может, кто-то вспомнил антисемитскую присказку про «если в кране нет воды…», и понеслось).

Так или иначе, когда мир вокруг трясет, стабильность позабыта, как сладкий сон, жизнь становится непростой и непредсказуемой, а государство в это время активно удобряет общественную почву духом агрессии и ментальностью «осажденной крепости» – подобные инциденты будут происходить. А их жертвами чаще будут становиться не те, на кого «по идее» должна быть направлена ненависть (евреи, либералы и далее по списку), а абсолютно случайные люди.