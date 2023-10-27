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​Любые запреты хороши, когда нужно быстро отчитаться об остановке роста цен. Но в долгую они убивают экономику

Что произойдет в России в случае запрета на вывоз мяса птицы

​Любые запреты хороши, когда нужно быстро отчитаться об остановке роста цен. Но в долгую они убивают экономику
Фото из социальных сетей автора

Правительство вновь радует новыми запретами. И главное, с заботой о нас. Минсельхоз предлагает запретить экспорт мяса птицы для сдерживания цен. Меры хотят ввести на полгода. Какой-то пунктик у властей на ближайшие шесть месяцев: сначала валюта, теперь птица. Ну, ладно. Главный вопрос – поможет ли мера снизить цены?

Поможет. Куда девать мясо, которое собирались продавать за границу? Придется продавать на внутреннем рынке. Предложение вырастет, цены снизятся. Но есть и последствия.

Стали бы вы инвестировать, если вам однажды запретят получить прибыль? Не очень привлекательно, правда? Так же будут рассуждать и производители птицы. Цены упадут – будут твои убытки. Цены вырастут – получишь запрет. То есть каждое неожиданное ограничение на экспорт снижает привлекательность инвестиций.

Заметим, ожидаемые запреты можно включить в бизнес-планы, а затем принять решение: выгодно инвестировать или нет. Но горизонт планирования властей для запретов – пару месяцев.

Аналогично власти поступают с любой проблемой роста цен на отдельный товар. Топливо подорожало? Запретить экспорт бензина. Мука дорожает? Запретить экспорт зерна. Экспортный стоп-кран – удобная мера, чтобы отчитаться об остановке роста цен. Но каждый раз, когда мы дергаем стоп-кран, наше развитие останавливается.

А на что нам инвестиции, когда цены в магазинах растут? Падение инвестиций – это падение производства. Чем меньше производство, тем меньше предложение и выше цены, меньше рабочих мест и ниже доходы граждан. В итоге цены выше, доходы ниже – мясо птицы станет менее доступно людям.

Вывод простой. Запретить и не пущать – политика, которая только усугубляет проблемы.


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27 октября в 14:50, просмотров: 266, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
27 октября в 15:28
Очень бы хотелось узнать у товарища Когана: в каком месте наша страна за последние 39 лет развивалась при ВВП в среднем что-то 1-2% в год. Деградировала. Это да. Это заметно.

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    string(6) "update"
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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        NULL
      }
    }
  }
}
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