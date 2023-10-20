Деньги в бюджете Югры есть, но на развитие общественного транспорта они не идут

Стоит оглянуться по сторонам и посмотреть, что же творится с общественным транспортом в крупнейших городах УрФО. Про Екатеринбург мы знаем, что там покрасили трамвай. Про Тюмень тоже много говорили и сравнивали. А вот сегодня на встрече олимпийцев с президентом вдруг губернатор Пермского края Махонин похвастался тем, как развивается общественный транспорт в городе Перми, городе с миллионным населением. Чувствуете, как губернатор Пермского края «держит нос по ветру»?

Так вот, он доложил президенту, что Пермь в 2022 году перевезла всеми видами транспорта (автобус, трамвай, электрички, водный городской транспорт) – 205 млн пассажиров, в том числе автобусами 169 млн пассажиров. А на 2024 год замахнулись увеличить перевозки до 226 млн пассажиров. Но самое интересное, что он сообщил президенту, что из 1200 городских автобусов, работающих в Перми, 800 имеют срок эксплуатации три года. Новые автобусы работают. Занимается пассажирскими перевозками предприятие МКУ «Горэлектротранс», а внутригородские электрички (наземное метро) обслуживает отдельная компания.

В 2019 году троллейбус в Перми ликвидировали и передали в Березники. На линиях трамвая, введенного в Перми еще в 1929 году, в настоящее время эксплуатируется 90 низкопольных вагонов на семи маршрутах. То, что все автобусы и электрички в Перми – низкопольные, губернатор тоже похвастался.

Зачем нам нужны такие подробности о далекой Перми!? Но она не столь и далекая для нас, ибо выходцы из Перми побывали у нас на первых позициях в нашей администрации, да и в региональной тоже отметились. Но почему-то все сбежали. Наверное, их испугало запущенное состояние и развитие городского общественного транспорта в Сургуте и засилье автомобилей на улицах и во дворах города. Или я, пардон, ошибаюсь.

А если серьезно, то Пермь – это Сургут x 2 по численности населения. А вот Сургут перевозит вместо 100 млн пассажиров в год городским общественным транспортом в 7 раз меньше, чем Пермь. И по этому показателю четвертому по численности населения городу УрФО (после Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени), увы, похвастаться нечем. Отсталый по всем параметрам городской общественный транспорт в Сургуте.

Тот же троллейбус от Новицкого, который мог стать «нашей новой городской реальностью» еще 20 лет назад, тупо зарубили на корню. Про «Сургутский трамвай», «наземное метро (внутригородские низкопольные электрички)», «городской водный транспорт» чиновники Югры могут только покрутить пальцем у виска. Поэтому приходится нашему губернатору докладывать президенту о мегапроектах по Арктике, мостах через реки и развитии «креативной индустрии».

Потому что развитие всех видов городского общественного транспорта в Сургуте прошло все «точки невозврата» для текущего и перспективного развития. Потому что в городе со сложившейся застройкой развивать все виды городского транспорта сегодня трудно, а на самом деле, практически невозможно. А потому сегодня наблюдается довольно странный процесс реформы в городском общественном транспорте: то ли реформа, то ли оптимизация, словом идет какая-то пертурбация городского общественного транспорта.

Кстати, второй город Челябинской области, Магнитогорск, похож на Сургут по численности – там 410 тысяч человек. И это город не столица области, и проблемы там, как оказалось, такие же, как и у нас.

В Магнитогорске основной вид транспорта – трамвай. С протяженностью линий 170 км, с 37 городскими маршрутами, на которых работает ежедневно 140 вагонов. За 2022 год трамваем в Магнитогорске перевезено 25 млн пассажиров, в том числе 50% льготной категории граждан (что очень неплохо). Трамвайное предприятие «Магэлектротранс» с каждым годом увеличивает количество перевозимых пассажиров и внедряет все более современные низкопольные трамваи.

А вот автобусные маршруты и маршрутные такси являются дополнением к основному виду транспорта Магнитогорска – трамваю, который осуществляет 75% общего объема его перевозок. Автобусные перевозки осуществляет МУП «Маггортранс» и девять частных перевозчиков. Кроме того, перевозки осуществляют 915 пассажирских такси и маршруток. Проблемы с перевозками маршрутками и автобусами тревожат горадминистрацию постоянно. И видимо, такой же проблемой является нехватка комфортабельных низкопольных городских автобусов большой и средней вместимости.

В августе челябинский губернатор Текслер приобрел для Магнитогорска 13 низкопольных автобусов Минского автозавода МАЗ большой вместимости по цене 14,5 млн рублей каждый на общую сумму 188,5 млн рублей, что стало большим событием в жизни города. Как видим, если в областных центрах у губернаторов под боком транспорт развивается и парк автобусов обновляется постоянно, то в крупных промышленных центрах с почти полумиллионным населением, как Магнитогорск и Сургут, проблемы одни и те же. Нет денег для полноценного развития общественного транспорта, и главное, нет денег на замену маршруток на низкопольные современные автобусы особо большой, большой и средней вместимости.

А обновление автобусного парка Магнитогорска и Сургута не поставлено на приоритет, что устранить с улиц маршрутки и установить средний срок эксплуатации автобусов большой и средней вместимости 3-5 лет. Хотя бюджет Сургута и Магнитогорска, Югры и Челябинской области – это две большие разницы, и они находятся в разных весовых бюджетных категориях, но проблемы этих городов одинаковые. Пока вот так. Но с этим что-то надо делать.

Справочное дополнение. Бюджет г. Магнитогорска на 2023 г. – 19,7 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рублей. Бюджет г. Перми на 2023 г. – 47,7 млрд рублей, дефицит – 2,5 млрд рублей. Известно, что бюджет г. Сургута – 40 млрд рублей, при некотором дефиците. Известно, что дополнительные доходы бюджета Югры за 9 месяцев 2023 года составили 62,5 млрд рублей, и из этих денег только на строительство 2-го моста бюджет выделил 13 млрд рублей, что составляет 2/3 городского бюджета города Магнитогорска с его знаменитым мировым гигантом металлургии – Магнитогорским металлургическим комбинатом, возглавляемым Героем Труда РФ, миллиардером по версии Forbes Алексеем Рашниковым. Он же содержит хоккейную команду «Металлург», участвующую в КХЛ.

А бюджет Югры, кажется, в 2023 году превысит 330 млрд рублей. Что говорит о том, что власти Югры буквально «купаются в деньгах». Челябинская, Свердловская области, как и сам г. Челябинск и сам г. Екатеринбург, такой массой денег в бюджете, как в Югре, как Сургут, не располагают, но тем не менее не бедствуют, и на новые городские автобусы и трамваи денег у них хватает.