В условиях тотальной неопределенности россияне массово «ищут пуговицу»

В эти недели Наталья Комарова проводит большую серию поездок по муниципалитетам, везде встречается с гражданами. Обычно занимают эти мероприятия по несколько часов (в Сургуте и Нижневартовске – по четыре), народ спрашивает, что ему интересно. И вот уважаемый Альберт Леонов сетует – мол, люди понизили свои ожидания и запросы, и пытаются на таких встречах решить свои сиюминутные (на самом деле, как правило, многолетние) проблемы, а не ставить большие и принципиальные вопросы.

А мне кажется, что наши сограждане, напротив, выбирают наиболее разумную стратегию. В условиях, когда жизнь тотально неопределенна, и может перевернуться с ног на голову из-за каких-то решений большого начальства, на которые повлиять даже теоретически невозможно – что еще остается делать, кроме как в короткие моменты доступа к губернатору решать свои локальные, а то и личные проблемы?

Мне эта ситуация напоминает эпизод из любимого спектакля «День радио». В один момент руководитель «Как бы радио» Миша понимает, что от начала до конца выдуманная и растиражированная им история про терпящий бедствие теплоход «Доктор наук профессор Шварценгольд» с якобы находящимися на борту редкими животными будет раскрыта, потому что к делу подключается Минобороны. Тогда Миша забирается под стол и ползает там в поисках пуговицы от пиджака. Когда сотрудники призывают его к благоразумию и необходимости решать внезапно возникшие трудности, он отвечает: «Сейчас у нас две проблемы – Минобороны и пуговица. Мы пуговицу найти можем? Чисто теоретически – можем. А с Минобороны мы ничего сделать не можем. Вывод: надо искать пуговицу...»

Вот и сейчас каждый из нас, даже иногда сам того не подозревая, занимается поисками пуговицы. Не знаю, хорошо это или плохо, но, как минимум, сейчас это так.