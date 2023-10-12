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​За все беды

По мере ухудшения жизни в России будет все больше негатива в сторону мигрантов

​За все беды
Фото siapress.ru

Регулярно вижу, как в среде патриотической и консервативной общественности то и дело возникают бурные всплески негатива по отношению к мигрантам. Иногда заводится старая шарманка о том, что приезжие якобы «воруют» рабочие места (которое российские граждане обычно не особо спешат занимать), но чаще – что мигранты-де ведут себя плохо. В частности, совершают много преступлений. Доходит до того, что приезжих обвиняют чуть ли в не трети всех нарушений закона, фиксируемых в России.

Так вот, если коротко – это неправда. Хотите подробнее – читайте дальше.

Журналисты из «Проверено.Медиа» проанализировали большие данные от МВД, прокуратуры и судебных органов, и вот к чему пришли. В 2019 году (последнем спокойном на данный момент) в России было зарегистрировано около 2 млн преступлений, из них не-граждане нашей страны совершили примерно 35 тысяч. Или 1,72 процента. Показатель этот плавающий год от года, но почти не превышающий 2 процента.

Скептики скажут (читайте в ксенофобских комментариях к этому блогу): ну, это очевидно, все-таки россиян 140+ миллионов, а мигрантов поменьше. Так вот, если пересчитать преступность на душу населения, то выяснится, что на 100 тысяч иностранцев, находящихся в России, в 2019 году пришлось 317 нарушений УК РФ. Наши граждане совершили 1 386 преступлений на 100 тысяч человек.

Ну, значит, на мигрантов приходятся самые тяжкие преступления – скажут поборники мнимой справедливости. Нельзя сказать, что они будут прямо неправы, но все же, судите сами: на иностранцев приходится 4% убийств, 5% наркопреступлений и грабежей, 8,5% преступлений на сексуальной почве. Это действительно немало, но – в среднем столько же на душу населения, сколько подобного совершают граждане России.

Я не говорю, что проблемы нет и вообще волноваться не о чем. Проблемы есть, и есть о чем поволноваться. Но давайте объективно оценивать реальность, а не погружаться в ксенофобские мифы. Которые наиболее актуализируются и обостряются – знаете когда? Когда пирог общественных благ начинает скукоживаться, и у людей возникает ощущение, что самим уже не хватает, а тут еще «понаехали», и агрессия по отношению к отличающимся цветом кожи и паспорта людям начинает повышаться. Этим пользуются недобросовестные общественные деятели, политики, (это надо признать) журналисты, и еще много кто.

По мере того, как жизнь в стране будет становиться хуже и беднее, что по ряду причин почти неизбежно, мы будем видеть трансформацию недовольства положением вещей. Обвинять родное правительство в своих бедах захотят далеко не все – можно огрести последствия. Поэтому гнев будет перенаправляться на тех, кто ответить не может. Итого у нас будут три универсальные цели, которые виноваты во всех бедах России: Америка, релоканты и мигранты. Последним будет хуже всего, потому что они под боком, а прав и возможностей защищаться практически не имеют.

Вывода не будет. Просто имейте в виду.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 593, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:55
Общественное мнение формируют СМИ и соцсети. Стоило мигранту- таксисту из Сургута обматерить сургутянку и стоило ей выложить этот мат в соцсеть, как сразу Александр Бастрыкин приказал разобраться и доложить. В Лямино сбил на автомобиле иностранный мигрант семью, где погибла мать с ребёнком. И сразу резонанс в обществе. В Московской области в собственном коттедже иностранный мигрант убил в подвале загородного дома нашего югорского Депутата по причине бытового спора. Резонанс на всю Югру. А каждое преступление против половой неприкосновенности женщин: от пенсионерок до малолетних детей, совершенное в городах страны иностранными мигрантами становится резонансным явлением в обществе и вызывает справедливое негодование граждан. А преступления связанные с наркотиками и наркодилеры из иностранцев? Мнение общества: «Распоясались». При этом на статистику преступлений своих граждан никто и не обращает внимания. Как там на высшем политическом уровне было? «Самоса конечно, сукин сын, но он наш «сукин сын». Ведь по определению мигрант и тем более иностранный мигрант должен вести себя в России «тише воды-ниже травы». Идём дальше. Приведённая статистика преступлений иностранными мигрантами как-то размазана по всей России, как «средняя температура по больнице». Но известно, что иностранные мигранты концентрируются в двух столицах и в крупных городах с населением от 1 млн человек и более. Это всего 10-15 центров миграции в РФ. В России в среднем в год проживает 10 млн иностранных мигрантов и 85% их них сосредоточено в Москве и СПб. А большинство городов и сел РФ мигрантов видели только «на картинке». Поэтому статистика преступлений иностранных мигрантов должна быть конкретно по Сургуту, по Москве, по СПб ….. по селу Лямино Сургутского района. Где похоже гибель двух жителей села- это 100% статистика против иностранцев-мигрантов. Конечно, негативный фон вызывает и вызывающее бытовое поведение мигрантов в общественных местах и бытовые конфликты. Пример конфликта на бытовой почве с нашей Раей Мамедовой показателен. Вполне резонансный бытовой конфликт в общественной жизни города Сургута. Или намаз совершенный водителем автобуса №18 на конечной остановке «Голд Фиш». Резонанс на фоне отвратительной реформы городского общественного транспорта. Кто виноват? Тот совершал намаз. Опять же все это происходит в местах высокой концентрации иностранных мигрантов, где создаются целые гетто- поселения иностранных граждан, а местные жители составляет меньшую часть жителей. Да и в Сургуте этот процесс, где порой целые подъезды домов заняты арендаторами - иностранными мигрантами, как образец локальной концентрации мигрантов. А что же делать одиночным местным жителям в этих подъездах? Бежать? Менять локацию проживания? Это тоже бытовая проблема связанная с мигрантами. И для Сургута она актуально и в связи не только с иностранной миграцией. Что произойдёт в связи с ухудшением экономического положения в стране? Произойдёт отток иностранцев домой или в Турцию, если их там ждут. Поэтому местное население останется при своих интересах и со своими проблемами, как обычно. И только граждане России, как всегда вытащат страну из очередной экономической ямы и создадут условия для возращения «новых мигрантов» и возникших недавно как класс мигрантов- релокантов. Поэтому иностранные мигранты не будут громоотводом для правительства при ухудшении экономического положения в стране. Они просто слиняют. «Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше».
И все.

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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru 
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